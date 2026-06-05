Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k postupu Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"... 1) Zda existuje formalizovaný postup nebo metodický pokyn pro Policii ČR ohledně získávání, zpracování a shromažďování informací osob, které jsou v postavení svědka, od třetích osob, zejména bank,
2) Zda existuje formalizovaný postup nebo metodický pokyn ohledně průběhu výslechu svědka a rozsahu zjišťování informací,
3) Jakým způsobem je respektováno bankovní tajemství upravené v § 38 odst. 1 zákona o bankách orgány činnými v trestním řízení obecně, tedy jaký je postup ohledně získávání těchto informací ze strany PČR ve fázi prošetřování,
4) Pokud jsou shromažďovány údaje z bankovních účtů, jak je zajištěna jejich ochrana a ochrana údajů s prošetřovanou věcí nesouvisejících s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ..."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelce sdělila následující:
ad 1) Metodický pokyn povinného subjektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy neexistuje. Policejní orgán činný v trestním řízení povinného subjektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy postupuje podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), dále jen "trestní řád".
ad 2) Metodický pokyn povinného subjektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy neexistuje. Policejní orgán činný v trestním řízení povinného subjektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy postupuje podle příslušných ustanovení trestního řádu.
ad 3) Policejní orgán činný v trestním řízení povinného subjektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy postupuje výhradně podle příslušného ustanovení trestního řádu a v souladu s § 38 odst. 3, písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
ad 4) Pokud jsou policejním orgánem činným v trestním řízení povinného subjektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy shromážděny údaje z bankovních účtů, jsou tyto součástí trestního spisu se zabezpečeným přístupem. Trestní řízení je neveřejné a tyto údaje mohou být užity pouze v daném trestním řízení. Přístup k těmto údajům má pouze oprávněný orgán činný v trestním řízení a případně osoby vyjmenované trestním řádem.
Oldřiška Šlosarová, 05.06.2026