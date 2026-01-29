Informace k postupu Policie ČR

Policie České republiky  

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se postupu Policie ČR ve vztahu k dalšímu vozidlu zachyceném na fotodokumentaci ze dne 4. 7. 2025, sp. zn. UMCP1 591415/2025, pořízené strážníkem Městské policie hl. m. Prahy v lokalitě Dvořákovo nábřeží / Nemocnice Na Františku, Praha 1,   a to v tomto znění žádosti:

„… Tato žádost se výhradně vztahuje k dalšímu vozidlu, které je na uvedené fotodokumentaci zachyceno vedle vozidla, jež bylo následně řešeno v přestupkovém řízení.

Konkrétně žádám o poskytnutí informace:

1. Zda bylo ve vztahu k tomuto dalšímu vozidlu zahájeno jakékoliv správní, přestupkové či jiné úřední řízení, případně zda byl učiněn jiný úřední úkon.

2. Zda bylo toto vozidlo vyhodnoceno jako oprávněně stojící, a pokud ano, na základě jakého právního titulu, oprávnění nebo rozhodnutí.

3. Pokud ve vztahu k tomuto vozidlu žádný úkon učiněn nebyl, z jakého konkrétního důvodu k tomu nedošlo.

4. Zda byla ve vztahu k tomuto vozidlu pořízena samostatná dokumentace, případně zda je součástí spisového materiálu vztahujícího se k události ze dne 4. 7. 2025.“...

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:

ad 1),2,),3),4) Na základě části podání označené jako „Námitky účastníka řízení ze dne 28.12.2025“, učiněné v rámci řízení vedeného pod č. j. KRPA-365257/ČJ-2025-0000ZU, byla tato část posouzena jako možné podezření ze spáchání přestupku souvisejícího s provozem motorového vozidla žadatelem uvedené registrační značky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené podezření bylo zaevidováno dne 07.01.2026 pod č. j. KRPA-11625/Čj-2025-0000CP. Ve věci budou následně prováděny úkony směřující k objasnění skutečného stavu věci.

Oldřiška Šlosarová, 29.01.2026

