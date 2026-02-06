Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k postupu Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
Dne 10. 12. 2025 v době mezi 22:00 a 22:30 hodinou mne v místě mého bydliště navštívila tříčlenná policejní hlídka, která se mi ústně představila jako hlídka Policie ČR z MO Barrandov, vedená policistou se služebním číslem 328254. Příslušníci Policie ČR se mi však neprokázali služebními průkazy ani mi nebylo předloženo žádné písemné oprávnění, rozhodnutí či jiný právní podklad k jejich postupu.
Tito policisté vystupovali jako zástupci pana …… a s tvrzením, že disponují zplnomocněním od naší dcery, se domáhali předání předmětného vozidla této osobě. K předání vozidla nakonec nedošlo, mimo jiné z důvodu, že pan ……. není držitelem platného řidičského oprávnění, a dále proto, že jsem policisty výslovně upozornil na své důvodné obavy z dalšího páchání dopravních přestupků či trestné činnosti v souvislosti s užíváním tohoto vozidla.
Tyto obavy se následně potvrdily, když nás dne 4. 1. 2026 v odpoledních hodinách kontaktovala konkrétní policistka z Dopravní policie s informací, že uvedené vozidlo bylo účastníkem dopravní nehody s tramvají, přičemž viník z místa nehody ujel.
K události ze dne 10. 12. 2025 mi dosud nebylo doručeno žádné písemné vyrozumění, služební záznam ani jiné oficiální sdělení, přestože se jednalo o úkon Policie ČR vůči mé osobě, který mohl mít přímé právní důsledky.
V této souvislosti Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
1. zda byla událost ze dne 10. 12. 2025 v uvedeném čase oficiálně řešena příslušníky Policie ČR zařazenými u Vašeho útvaru,
2. zda k této události existuje služební záznam, úřední záznam či jiný evidenční podklad a pod jakým číslem jednacím nebo evidenčním číslem je veden,
3. jaký byl právní důvod a oprávnění policistů k požadavku na předání vozidla třetí osobě,
4. zda bylo v rámci této události ověřováno řidičské oprávnění osoby, které mělo být vozidlo předáno, a s jakým výsledkem.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Ad 1) Ve Vámi dotazované události týkající se sporu o motorové vozidlo byla jednou ze stran přivolána uniformovaná hlídka Policie ČR, konkrétně z místního oddělení Barrandov se sídlem Werichova 981/21, 152 00 Praha 5, ve složení policistů s osobními evidenčními čísly 343973, 344845 a 328254.
Ad 2) K uvedené události není veden žádný služební záznam, úřední záznam ani jiný formální evidenční podklad, a události tak nebylo přiděleno žádné číslo jednací ani evidenční číslo.
Informace uvedené v této odpovědi byly získány výhradně z ústního vyjádření dotčeného policisty s osobním evidenčním číslem 328254.
Ad 3) Hlídka Policie České republiky na místě nejprve zjišťovala skutkový stav oznámené události za účelem posouzení, zda se jedná o věc spadající do působnosti policie. Po seznámení se s okolnostmi případu policisté dospěli k závěru, že se jedná o civilní spor, do něhož policii nepřísluší autoritativně zasahovat. Povinný subjekt nemá informace o tom, že by policisté na místě z úřední moci uplatnili jakékoli zákonné oprávnění k vynucení vydání vozidla či k nařízení jeho předání třetí osobě. Policisté k takovému postupu neměli zákonné zmocnění a tento postup nebyl realizován. Pokud v průběhu komunikace na místě zazněla ze strany policistů výzva k vydání vozidla, nejednalo se o výkon veřejné moci, ale o neformální sdělení stanoviska jedné ze stran sporu, učiněné výhradně za účelem zklidnění situace. Věc byla uzavřena jako občanskoprávní spor, který si musí zúčastněné strany řešit mezi sebou, případně soudní cestou.
Ad 4) Na místě nebyla ze strany hlídky ověřována existence řidičského oprávnění u osoby (zmocněnce), která měla motorové vozidlo převzít. Z dostupných informací vyplývá, že předmětem řešené situace byl spor o majetková práva, respektive o faktickou dispozici s vozidlem, nikoli otázka, kdo, kdy a za jakých okolností bude vozidlo řídit. Samotné vlastnictví motorového vozidla ani oprávnění s ním disponovat nezakládá povinnost být držitelem platného řidičského oprávnění.
Oldřiška Šlosarová, 06.02.2026