Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k postupu Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… V noci z 1.5.2026 na 2.5.2026 se odehrával v Praze Letňanech na pozemcích letiště Letňany hudební festival Pražský Majáles. Na přípravu protiprávního jednání – rušení nočního klidu (program daleko po 22 hodině) byl písemně upozorněn policejní prezident Martin Vondrášek, který věc postoupil Krajskému ředitelství hlavního města Prahy, kde byla řešena odborem vnitřní kontroly pod Č. j. KRPA-129633-3/ČJ-2026-000066-Č374. Podle dostupných informací Policie ČR opět nedokázala zajistit dodržování zákona, i když několik týdnů prokazatelně předem věděla že dojde k jeho porušování. V této souvislosti žádám o poskytnutí těchto informací:
1) Jaké konkrétní úkony policie ČR učinila před konáním festivalu, aby předešla protiprávnímu jednání (RNK), o jehož přípravě věděla?
2) Pokud policie ČR písemně kontaktovala pořadatele festivalu případně majitele pozemků ohledně přípravy protiprávního jednání, žádám kopie těchto dokumentů.
3) Zda po započetí páchání protiprávního jednání, tedy po 22 hodině postupovala policie ČR podle vlastního metodického usměrnění k řešení RNK a vyzvala přestupce k zanechání protiprávního jednání? Pokud ano, v kolik hodin. Pokud ne, z jakého důvodu?
4) Jaké konkrétní úkony policie ČR učinila, aby zabránila páchání protiprávního jednání, tedy RNK po 22 hodině?
5) Zda Policie ČR postoupila podezření ze spáchání přestupku RNK správnímu orgánu? …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
1) Organizátor festivalu byl ze strany Policie České republiky dne 11.03.2026 upozorněn na povinnost dodržování nočního klidu po 22 hodině, a to v rámci jednání svolaného Úřadem městské části Praha 18, se sídlem Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 – Letňany (dále jen „ÚMČ Praha 18“).
2) Pořadatel byl dále dne 28.04.2026 písemně upozorněn na povinnost dodržování nočního klidu. Tato písemnost, vedená pod č. j. KRPA-126856-3/ČJ-2026-0013VS, je Vám zasílána jako příloha k odpovědi na Vaši žádost.
3) Dle informačních systémů povinného subjektu byla evidována celkem tři oznámení týkající se rušení nočního klidu. Ke všem oznámením byla velitelem bezpečnostního opatření vyslána hlídka za účelem jejich prověření a zadokumentování. První oznámení bylo přijato ve 22:15 hod., přičemž ve 22:33 hod. velitel opatření telefonicky poučil pořadatele kulturní akce a vyzval jej ke zjednání nápravy. Další oznámení z ul. Zelenečská, Praha 9, bylo prověřeno, přičemž na místě nebylo zjištěno rušení nočního klidu. Poslední oznámení bylo přijato ve 23:18 hod., kdy velitel opatření ve 23:22 hod. opětovně vyzval pořadatele ke zjednání nápravy.
4) Při rozhodování o způsobu reakce na oznámení o rušení nočního klidu velitel bezpečnostního opatření zhodnocoval možné dopady jednotlivých variant řešení v konkrétní situaci. Dospěl k závěru, že invazivní způsob řešení spočívající v násilném přerušení hudební produkce by mohl vyvolat vysoce rizikovou situaci, která by vedla k náhlému a chaotickému jednání návštěvníků festivalu, čímž by mohlo dojít k ohrožení jejich života a zdraví. Lze důvodně předpokládat, že takový postup by mohl mít podstatně závažnější následky než pokračování hudební produkce po omezenou dobu. Jako nejvhodnější řešení se proto jevilo ztišení hudební produkce, které mohlo zmírnit, případně zcela eliminovat, dopad na obyvatele v okolí koncertního areálu, aniž by současně vyvolalo pravděpodobné rizikové davové chování návštěvníků festivalu. Hudební produkce byla v areálu ukončena ve 23:32 hod.
5) Spis k rušení nočního klidu je veden pod č. j. KRPA-150722/PR-2026-001322 a po jeho zpracování bude celá věc postoupena příslušnému správnímu orgánu ÚMČ Praha 18.
Oldřiška Šlosarová, 26.05.2026