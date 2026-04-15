Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k postupu Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se upozornění na přechod pro chodce, a to v tomto znění žádosti:
…„1. Jakým způsobem Policie ČR v tomto konkrétním případě splnila svou povinnost a jaké kroky podnikla k nápravě tohoto protiprávního stavu.
2. Žádám o doložení kopie podnětu/hlášení, kterým policie na tuto závadu v komunikaci upozornila správce komunikace.
3. Žádám o detailní informaci, jak bylo naloženo s mým podnětem k prošetření postupu zasahujícího policisty, který v rozporu se zákonem nezačal řešit nápravu nebezpečného a ohradou zataraseného prostoru přímo v trase chodce, o kterém prokazatelně věděl. Žádám o informaci, zda byla věc postoupena Oddělení vnitřní kontroly Policie ČR či Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby a nečinnosti v otázce zajištění bezpečnosti provozu.
4. Žádám, abych byl písemně informován o veškerém postupu a výsledcích šetření v této věci.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
1. Podnět k zahájení správního řízení se stavební firmou, která neoprávněně zabrala část vyčkávacího prostoru pro chodce, byl postoupen Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 1, se sídlem Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.
2. Požadovaná kopie podnětu tvoří přílohu této odpovědi na Vaši žádost.
3.,4. Podnět k prošetření postupu zasahujícího policisty byl dne 25.03.2026 předán Odboru vnitřní kontroly, se sídlem Sdružení 1, 140 00 Praha 4, kde je veden pod č.j. KRPA-104679/CJ-2026-000066-KU041. V případě potřeby se můžete obrátit na útvar, který se danou věcí zabývá.
Oldřiška Šlosarová, 15.04.2026