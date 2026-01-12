Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k postupu Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se činnosti hlídek PČR v oblasti ulice U Tabulky, včetně křižovatky a přilehlé pozemní komunikace v rozsahu cca 50 metrů, v okolí skladů Secheron, Rohlík.cz a Seznam.cz, a to v tomto znění žádosti:
"... 1. Data o nehodovosti Prosím o poskytnutí dat o četnosti nehodovosti v uvedené oblasti za období 1. 1. 2025 – 10. 12. 2025.
2. Počet udělených sankcí Počet všech udělených pokut, přestupků a podnětů k zahájení správního řízení v této oblasti za stejné období (1. 1. 2025 – 10. 12. 2025).
3. Konkrétní hlídky / směny Identifikace hlídek, které byly v tomto místě v předepsaném období přítomny (čísla posádek, označení vozidel, případně směny)
4. Způsob nahlášení hlídkování Zda bylo hlídkování v uvedené oblasti předem nahlášeno operačnímu důstojníkovi, případně kým, nebo zda šlo o vlastní iniciativu konkrétních hlídek.
5. Interní pokyny Existují-li interní pokyny, metodiky či rozkazy týkající se hlídkování v této oblasti, žádám o jejich poskytnutí v anonymizované podobě. ...“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
ad 1) V uvedeném období nebyla Oddělením dopravních nehod Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, se sídlem Kongresová 2/1666, 140 00 Praha 4, řešena žádná dopravní nehoda.
ad 2) V evidenčních systémech bylo za uvedené období zaznamenáno celkem 62 případů vztahujících se k projednávání protiprávních jednání, zahrnujících uložení sankcí, vyřízení přestupků i podněty k zahájení správního řízení.
ad 3) V daném místě a v předepsaném období byly přítomny hlídky místně příslušného útvaru Místního oddělení Horní Počernice, se sídlem Náchodská 2032/115 193 00, Praha 9, a to v označených služebních vozidlech Policie České republiky evidenčních čísel A29113 a A29114.
Dne 26.03.2025 zde byla rovněž provedena plánovaná akce Odboru služby cizinecké policie zaměřená na pobytovou kontrolu cizinců, které se zúčastnilo celkem 19 policistů.
ad 4) Hlídky nejsou na uvedené místo vysílány cíleně, jejich nasazení se odvíjí od aktuálního denního nápadu. Hlásná služba je vykonávána standardním způsobem v souladu s platnými interními akty řízení, které policistům ukládají povinnost neprodleně hlásit operačnímu důstojníkovi veškeré skutečnosti, jež mohou mít vliv na výkon služby.
ad 5) Povinný subjekt neeviduje žádný interní předpis, který by upravoval hlídkovou činnost v dané oblasti.
Oldřiška Šlosarová, 12.01.2026