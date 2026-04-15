Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k postupu Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… 1. Má Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 povinnost evidovat a archivovat jemu doručená správní rozhodnutí? Zvláště pak ty vydané správcem daně dle ust. § 57 odst. 1 písm. a), c), d) daňového řádu? Pokud ano, jakým způsobem a po jak dlouhou dobu.
2. Jakými technickými prostředky Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 disponuje při vyhledávání takového správního rozhodnutí, které je uloženo u Krajského ředitelství policie hl. města Prahy nebo v jeho archivu?
3. Disponuje pak Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 jakýmikoliv prostředky k zjištění a poskytnutí informace o tom, zda obdrželo a vyřídilo výzvu Finančního úřadu pro Středočeský kraj, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín k poskytnutí údajů dle ust. § 57 odst. 1 písm. a), c), d) ze dne 27.10.2023 č.j. 4580997/23/2111-60562-209315 (dále jen „výzva“), kterou žadatel zasílá v příloze, a to i bez předchozího sdělení žadatele o tom, který jeho konkrétní odbor nebo oddělení mělo dotyčnou výzvu obdržet?
4. V případě, že Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 výzvu Finančního úřadu pro Středočeský kraj obdrželo, žádám o sdělení, kdy a pod jakým č.j. věc zaevidovalo a jakým způsobem věc vyřídilo.
5. Byla písemnost s jednoznačným identifikátorem dokumentu JID: PCR00ETRfo73517680
označená jako Poskytnutí informací ze dne 23.11.2023, včetně její přílohy, kterou zasílá žadatel v příloze této žádosti, zaslána Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 jako odpověď nebo jako součást odpovědi na výzvu Finančního úřadu pro Středočeský kraj? …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
1. Při editaci a archivaci písemností se policejní orgán řídí platnými právními předpisy a Pokynem policejního prezidenta č. 170 ze dne 02.11.2015 (spisový řád), který upravuje výkon spisové služby a stanoví způsob i dobu archivace jednotlivých písemností podle jejich druhu.
2. Povinný subjekt při vyhledávání dokumentů využívá standardní evidenční a spisové systémy a postupy odpovídající právním předpisům upravujícím spisovou službu a archivnictví.
3., 4. Opakovaným šetřením v policejních evidencích, provedeným i na základě nově poskytnutých informací, bylo zjištěno, že povinný subjekt obdržel výzvu Finančního úřadu pro Středočeský kraj,
se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín (dále jen "FÚ"). Tato výzva byla zaevidována a vyřízena pod č. j. KRPA-358488-2/ČJ-2023-000072, a to formou Poskytnutí informací ze dne 23.11.2023, JID: PCR00ETRfo73517680, kterou již máte k dispozici a kterou jste přiložil k Vaší žádosti.
5. Ano, písemnost s jednoznačným identifikátorem dokumentu JID: PCR00ETRfo73517680, včetně její přílohy, byla povinným subjektem zaslána jako odpověď na výzvu FÚ.
Současně je třeba uvést, že postup dle § 57 odst. 1 písm. a), c), d) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, nepředstavuje vydání správního rozhodnutí, ale pouze vyžádání údajů. Povinný subjekt proto žádným rozhodnutím v této věci nedisponuje. V případě, že požadujete bližší informace týkající se případných správních rozhodnutí, je nutné obrátit se na FÚ, který je jejich vydavatelem.
Oldřiška Šlosarová, 15.04.2026