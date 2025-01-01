Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Informace k podanému oznámení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
„… o následující informace k oznámení ze dne 5. 6. 2025 vedeném pod Č. j. KRPU-xxx/PŘ-2025-040920:
1. Jaké jednotlivé a konkrétní kroky byly podniknuty k řešení případu a s jakým výsledkem
2. Zda byl zkontrolován záznam z kamery umístěné na služebně PČR, která směřuje na místo události a na jejíž existenci jsem v den podání PČR upozornil
3. Záznam z výše uvedené kamery z doby, kdy mohlo k poškození vozidla dojít“
ODPOVĚĎ:
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k požadovaným informacím sdělila následující:
Ad 1)
Konkrétní kroky povinného subjektu k řešení případu naleznete v úředním záznamu o šetření a vyhodnocení kamerového záznamu ze dne 25. 6. 2025, č. j. KRPU-xxx/PŘ-2025-040920, který Vám poskytujeme v anonymizované podobě v příloze tohoto přípisu. Podle § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. pokud povinný subjekt poskytuje informaci formou kopie dokumentu, z něhož vyloučil pouze osobní údaje nebo informace, které jsou bankovním nebo obchodním tajemstvím a které získal při postupech podle správního, daňového nebo kontrolního řádu, nemusí vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Ad 2)
Ano, záznam byl v rámci prověřování kontrolován (viz výše).
Ad 3)
K bodu 3 žádosti je vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
Při vyřizování žádosti bylo k žadateli přistupováno jako k privilegovanému žadateli, tj. údaje, které se ho týkají, mu byly zpřístupněny.
por. Bc. Pavla Mašínová, 13. 8. 2025