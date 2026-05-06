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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Informace k omezení provozu na železniční trati

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o informace týkající se omezení provozu na železniční trati mezi stanicemi Praha-Zbraslav a Vrané nad Vltavou, ke kterému došlo v dne 03. 05. 2026.

Policie České republiky sdělila žadateli, že provoz byl omezen z důvodu zajištění bezpečnosti železniční dopravy, neboť v daném úseku trati probíhalo pátrání po hledané osobě a zajištění volně se pohybujících zvířat. Ze strany policejních orgánů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje byla vyžádána součinnost policejních orgánů Krajského ředitelství policie hl. města Prahy a Zdravotnické záchranné služby.   

Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
5. 6. 2026

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026

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