Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Informace k omezení provozu na železniční trati
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o informace týkající se omezení provozu na železniční trati mezi stanicemi Praha-Zbraslav a Vrané nad Vltavou, ke kterému došlo v dne 03. 05. 2026.
Policie České republiky sdělila žadateli, že provoz byl omezen z důvodu zajištění bezpečnosti železniční dopravy, neboť v daném úseku trati probíhalo pátrání po hledané osobě a zajištění volně se pohybujících zvířat. Ze strany policejních orgánů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje byla vyžádána součinnost policejních orgánů Krajského ředitelství policie hl. města Prahy a Zdravotnické záchranné služby.
Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
5. 6. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026