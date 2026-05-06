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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Informace k omezení dopravy v k. ú. Svaté Pole

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí informací v tomto znění žádosti:

"...obracím se na Vás ve věci nezákonného zahrazení veřejně přístupné komunikace na parcele č. 348/1 v k. ú. Svaté Pole (hráz rybníka). Cesta je v současné době zcela zablokována betonovými zátarasy, ačkoliv její těleso bylo nedávno opraveno.

I.  Žádost o informace (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

V souvislosti s výše uvedenou uzávěrou žádám o poskytnutí následujících dokumentů:

1. Stanovisko Policie ČR k umístění pevných betonových překážek na tuto komunikaci.

2. Původní statický posudek, na jehož základě bylo o havarijním stavu a uzavírce rozhodnuto před zahájením oprav.

Policie České republiky poskytla následující informace: 

K bodu č. 1 poskytla žadateli ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. c) InfZ datový soubor obsahující požadované informace.

K bodu č. 2 sdělila žadateli, ze disponuje pouze odborným vyjádřením v jehož závěru se uvádí:

"Z důvodu rizika poruchy hráze a snížení kapacity bezpečnostního přelivu při zhroucení stropu propustku lze vzhledem ke kategorii vodního díla jeho stav charakterizovat I.SPA z titulu nebezpeční vzniku zvláštní povodně. Pro další provoz vodního díla doporučujeme neprodlenou sanaci abrazí návodního svahu hráze a opravu propustku, kdy doporučujeme vzhledem k parametrům hráze (úzká koruna, příkré svahy a vzrostlé duby na koruně hráze) a propustku snížení zatížení nebo úplné omezení dopravy po komunikaci vedoucí ke koruně hráze."

Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
5. 6. 2026

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026

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