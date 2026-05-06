Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Informace k omezení dopravy v k. ú. Svaté Pole
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací v tomto znění žádosti:
"...obracím se na Vás ve věci nezákonného zahrazení veřejně přístupné komunikace na parcele č. 348/1 v k. ú. Svaté Pole (hráz rybníka). Cesta je v současné době zcela zablokována betonovými zátarasy, ačkoliv její těleso bylo nedávno opraveno.
I. Žádost o informace (dle zákona č. 106/1999 Sb.)
V souvislosti s výše uvedenou uzávěrou žádám o poskytnutí následujících dokumentů:
1. Stanovisko Policie ČR k umístění pevných betonových překážek na tuto komunikaci.
2. Původní statický posudek, na jehož základě bylo o havarijním stavu a uzavírce rozhodnuto před zahájením oprav.
Policie České republiky poskytla následující informace:
K bodu č. 1 poskytla žadateli ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. c) InfZ datový soubor obsahující požadované informace.
K bodu č. 2 sdělila žadateli, ze disponuje pouze odborným vyjádřením v jehož závěru se uvádí:
"Z důvodu rizika poruchy hráze a snížení kapacity bezpečnostního přelivu při zhroucení stropu propustku lze vzhledem ke kategorii vodního díla jeho stav charakterizovat I.SPA z titulu nebezpeční vzniku zvláštní povodně. Pro další provoz vodního díla doporučujeme neprodlenou sanaci abrazí návodního svahu hráze a opravu propustku, kdy doporučujeme vzhledem k parametrům hráze (úzká koruna, příkré svahy a vzrostlé duby na koruně hráze) a propustku snížení zatížení nebo úplné omezení dopravy po komunikaci vedoucí ke koruně hráze."
Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
5. 6. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026