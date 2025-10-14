Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Informace k obsahu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (134026/2025)
Na Územní odbor Prostějov Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje (dále též „povinný subjekt") byla předána žádost podaná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), kdy tato byla doručena dne 30.9.2025 na Oddělení hospodářské kriminality SKPV, které je organizačním článkem zdejšího územního odboru. Předmětem žádosti byl požadavek na poskytnutí seznamu listin ze spisu tohoto organizačního článku vedeného pod č.j.: …………..
K žádosti sděluji, že přílohu tohoto přípisu tvoří požadovaná písemnost, kterou poskytujeme ve smyslu § 4a/2b zák. č. 106/1999 Sb.
Vzhledem k výše uvedenému tedy považuje povinný subjekt žádost za vyřízenou.
plk. Mgr. Tomáš Adam
14. října 2025