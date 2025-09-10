Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Informace k nemocenskému pojištění
Č.j. KRPK-71920-1/ČJ-2025-1900PE
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
odbor personální
oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary
Č. j. KRPK-71920-1/ČJ-2025-1900PE Karlovy Vary, 9. září 2025
Počet stran: 2
ÚŘEDNÍ DESKA SLUŽEBNÍHO ORGÁNU NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ
Adresa podatelny a služebního orgánu I. stupně:
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary
Úřední hodiny podatelny (podatelna Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje):
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.30 hodin
Úřední hodiny služebního orgánu I. stupně, pro ústní podání do protokolu, nahlížení do spisu nebo pro požádání o informace ve věcech nemocenského pojištění:
Pondělí – Pátek: 08:00 – 11:00 hodin a 13:00 – 15:00 hodin
Ivana Halajová – referent sociálních evidencí, 3. patro, kancelář č. 322
Elektronická podatelna pro doručování elektronického podání opatřeného elektronickým podpisem v elektronické podobě:
e-mail: krpk.podatelna@policie.gov.cz
datová schránka: upshp5u
forma pro doručování podání v elektronické podobě: veřejná síť internet, záznamová média CD, DVD, flash nosič
Pracoviště plnící funkci správního orgánu (služebního orgánu I.stupně):
Kancelář ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor vnitřní kontroly, Odbor personální
Služební orgán:
JUDr. Ladislav Reismüller, referent společné st. správy a samosprávy,
Kancelář ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
tel.: +420 974 361 404, email: ladislav.reismuller@pcr.cz
Zástupce služebního orgánu:
mjr. Bc. Jan Špoula, vedoucí odboru vnitřní kontroly
Odbor vnitřní kontroly
tel.: +420 974 361 200, email: jan.spoula@pcr.cz
Pracovník pověřený vedením agendy za služební orgán:
Ivana Halajová, referent sociálních věcí
Oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
tel.: +420 974 361 425, email: ivana.halajova@pcr.cz
Pracoviště plnící funkci služebního útvaru:
Odbor personální, Oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
Pracovníci pověření vedením agendy za služební útvar:
Bc. Zdeňka Příplatová, vedoucí oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
tel.: +420 974 361 420, email: zdenka.priplatova@pcr.cz
Klára Riedlová, mzdová účetní
tel.: +420 974 361 422, email: klara.riedlova@pcr.cz
Jana Puškelová, mzdová účetní
tel.: +420 974 361 423, email: jana.puskelova@pcr.cz
plk. Mgr. Michal Šavrňa
ředitel krajského ředitelství
Vyvěšeno dne: 10.09.2025
Sejmuto dne: