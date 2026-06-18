Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k nakládání se zbraněmi
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací týkajících se aktuálního stavu vyřízení závažného podnětu, který je v elektronické spisové službě Policie ČR evidován pod číslem: PID-EM-2026/2013907. V rámci této žádosti požaduji odpovědi na následující otázky:
1. V jaké fázi se nachází prověřování výše uvedeného podnětu (např. zda je věc stále v šetření, zda již bylo vydáno rozhodnutí, nebo zda byl podnět postoupen jinému orgánu)?
2. Kterému konkrétnímu věcně příslušnému odboru či sekci Policie ČR byl tento spis přidělen k vyřízení? …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
ad 1. Povinný subjekt šetřením zjistil, že Vámi dotazovaná věc je vedena pod Č.j.KRPA-135331/ČJ-2026-0000IZ. Spisový materiál byl dne 15.5.2026 postoupen k vyřízení na Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, se sídlem Olšanská 2176/2, 13051 Praha 3.
ad 2. viz. bod 1.
Povinný subjekt nedisponuje žádnými dalšími informacemi k výše uvedené věci. Pro případné další informace je nutné se obrátit na výše uvedený subjekt.
Oldřiška Šlosarová, 18.06.2026