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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k nakládání se zbraněmi

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací týkajících se aktuálního stavu vyřízení závažného podnětu, který je v elektronické spisové službě Policie ČR evidován pod číslem: PID-EM-2026/2013907. V rámci této žádosti požaduji odpovědi na následující otázky:

1. V jaké fázi se nachází prověřování výše uvedeného podnětu (např. zda je věc stále v šetření, zda již bylo vydáno rozhodnutí, nebo zda byl podnět postoupen jinému orgánu)?

2. Kterému konkrétnímu věcně příslušnému odboru či sekci Policie ČR byl tento spis přidělen k vyřízení? …“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:

ad 1. Povinný subjekt šetřením zjistil, že Vámi dotazovaná věc je vedena pod Č.j.KRPA-135331/ČJ-2026-0000IZ. Spisový materiál byl dne 15.5.2026 postoupen k vyřízení na Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, se sídlem Olšanská 2176/2, 13051 Praha 3.

ad 2. viz. bod 1.

Povinný subjekt nedisponuje žádnými dalšími informacemi k výše uvedené věci. Pro případné další informace je nutné se obrátit na výše uvedený subjekt.

Oldřiška Šlosarová, 18.06.2026

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