Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k náhradám cestovních výloh v souvislosti s předvoláními k podání svědecké výpovědi
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Žádám o sdělení přehledu všech plateb, které byly z účtu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy zaslány na můj bankovní účet v průběhu roku 2025 jako náhrada cestovních výloh v souvislosti s předvoláními k podání svědecké výpovědi. U každé z těchto plateb žádám o uvedení:
- přesné částky,
- čísla bankovního účtu, na který byla platba zaslána,
- čísla jednacího (spisové značky), ke kterému se daná úhrada cestovních náhrad vztahuje. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žadateli sdělila následující.
1) částka ve výši 60,- Kč, zaslána na bankovní účet č. …, vedený ke spisové značce č.j. KRPA-248253/ČJ-2025-001292, splatné 30.9.2025,
2) částka ve výši 60,- Kč, zaslána na bankovní účet č. …, vedený ke spisové značce č.j. KRPA-162862/TČ-2025-001292, splatné 30.9.2025,
3) částka ve výši 60,- Kč, zaslána na bankovní účet č. ..., vedený ke spisové značce č.j. KRPA-283856/ČJ-2025-001271, splatné 26.11.2025.
Oldřiška Šlosarová, 12.06.2026