Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k nabídkám volných pozic Policie ČR

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění:

„… Dobrý den, dovolte, abych Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádal o informaci, (i) zda se v případě odborů obecné kriminality rovněž uplatňují tzv. „boční vstupy“, jako je tomu u odborů hospodářské kriminality a pokud ano, (ii) kde lze nabídky volných pozic nalézt. …"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt") posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:

ad i) Ano.

ad ii) Na internetových stránkách Policie České republiky:

https://policie.gov.cz/clanek/pridej-se-k-nam.aspx

https://policie.gov.cz/clanek/policie-praha-nabor.aspx

Oldřiška Šlosarová, 13.03.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 