Informace k nabídkám volných pozic Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění:
„… Dobrý den, dovolte, abych Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádal o informaci, (i) zda se v případě odborů obecné kriminality rovněž uplatňují tzv. „boční vstupy“, jako je tomu u odborů hospodářské kriminality a pokud ano, (ii) kde lze nabídky volných pozic nalézt. …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt") posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
ad i) Ano.
ad ii) Na internetových stránkách Policie České republiky:
https://policie.gov.cz/clanek/pridej-se-k-nam.aspx
https://policie.gov.cz/clanek/policie-praha-nabor.aspx
Oldřiška Šlosarová, 13.03.2026