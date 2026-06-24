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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k měření rychlosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

…" Podle zákona č. 106/1999 Sb., Vás žádám o poskytnutí seznamu míst, kde může Městská policie hl. m. Prahy provádět měření rychlosti. Seznam míst by měl být přílohou dopisu č. j. KRPA-106599-1/ČJ-2025-0000DI."...

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 informačního zákona žadateli poskytl následující:

Povinný subjekt po prošetření Vaší žádosti zjistil, že Vámi požadovaná informace je volně přístupná na internetových stránkách Městské policie hlavního města Prahy, kde můžete Vámi požadovanou informaci získat. Z výše uvedených důvodů Vás tímto povinný subjekt odkazuje na internetový odkaz https://mppraha.cz/uvod-czech/doprava-2/ct-menu-item-49.

Oldřiška Šlosarová, 24.06.2026

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