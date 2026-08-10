Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k měření rychlosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádostí:
„… žádám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí níže uvedených informací. Informace se týkají silničního radarového rychloměru RAMER 10, výrobní číslo měřidla 15/0217 (výrobní číslo senzoru 15/0858), a obecného postupu Policie ČR při měření rychlosti tímto typem měřidla; nežádám o podklady konkrétního probíhajícího řízení.
1. Jakým způsobem se u rychloměru RAMER 10 (v. č. 15/0217) nastavuje a udržuje čas (vnitřní hodiny) a zda a jak je tento čas synchronizován s úředním (jednotným) časem; zda o nastavení, kontrole či synchronizaci času existuje záznam.
2. Zda je k rychloměru RAMER 10 (v. č. 15/0217) veden provozní deník nebo obdobná evidence o jeho používání a jaké údaje taková evidence obsahuje.
3. Zda výstupy z rychloměru RAMER 10 (Záznam o přestupku, resp. export z programu ARCHIV) umožňují pořídit úplný datový export jednotlivého měření včetně metadat (čas měření, GPS, nastavený dosah, směr a režim měření), a jakým způsobem se takový úplný export pořizuje.
4. Jaká metrologická ověření (ověřovací listy) byla pro rychloměr RAMER 10 (v. č. 15/0217) vydána a s jakou dobou platnosti a na kterém služebním vozidle (registrační značka) je toto měřidlo namontováno.
5. Zda existuje interní nebo metodický postup pro výběr měřicího stanoviště a pro vyhodnocení rušivých a reflexních vlivů (tramvaj, tramvajové těleso, trolejové vedení, kovové plochy, sloupy, dopravní značení) v místě měření; pokud ano, žádám o jeho poskytnutí (nad rámec již poskytnutých pokynů PPP č. 300/2020 a č. 2/2021).
6. Jakým způsobem se u kamerových systémů používaných policejní hlídkou (osobní kamera; kamerový systém služebního vozidla typu HiR-CAM) nastavuje a synchronizuje čas, a zda je tento čas synchronizován s časem rychloměru RAMER 10 a s úředním časem.
7. Zda a jakým způsobem se dokumentuje volba měřicího stanoviště a jeho vyhodnocení jako rizikového ve smyslu čl. 6 odst. 1 pokynu ředitele služby dopravní policie č. 2/2021 (např. instruktáží, listem hlídky, knihou evidence práce). …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Ad 1. U radarového měřiče není zajištěna automatická synchronizace času. Kontrola a nastavování času je pravidelně prováděna při stahování dat z tohoto zařízení do PC.
Ad 2. K radarovému měřiči není povinným subjektem vedena žádná evidence o jeho provozu.
Ad 3. Výstup z radarového měřiče zpracovaný v programu ARCHIV obsahuje všechny potřebné informace pro dokazování zaznamenaného přestupkového jednání řidičů vozidel. Forma takovéhoto výstupu je v podobě fotografie změřeného vozidla doplněné o potřebné informace.
Ad 4. Radarový měřič podléhá dle vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanový měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, povinnému ověřování autorizovaným metrologickým střediskem, kdy je vydán Ověřovací list s platnosti 1 rok. Radarový měřič je umístěn ve služebním vozidle RZ: ….
Ad 5. Obsluha radarového měřiče postupuje dle návodu k obsluze vydaného výrobcem, kde je mimo jiné uveden podrobný postup při volbě měřícího stanoviště. Návod k obsluze RAMER 10 č. dok.: R311063X CZ, dat. vydání 1.8.2017, RAMET s.r.o. .
Ad 6. Kamerový systém HiR-CAM umístěný ve služebním vozidle není synchronizován s radarovým měřičem. Úprava času je možná jen při servisním zásahu technika výrobce. Nastavení času osobních kamer policistů je pravidelně kontrolováno a dle potřeby seřízeno při stahování dat z tohoto zařízení do PC.
Ad 7. Měřící stanoviště jsou volena na základě vyhodnocení bezpečností situace v silničním provozu v daném úseku. Posuzování rizikových míst je prováděno na základě vlastních poznatků či po vyhodnocení podnětů správních orgánů či jednotlivých občanů. Policisté při výkonu služby provádí úkoly dle denní instruktáže, která měřící stanoviště přímo stanovuje či si měřící stanoviště policisté volí dle svého uvážení v reakci na aktuální dopravní situaci.
Oldřiška Šlosarová, 10.08.2026