Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k měření rychlosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… podáním učiněným datovou schránkou chci požádat o poskytnutí informace dle InfZ a to poskytnutí plánu měření rychlosti od Městské policie hl. m. Prahy pro období říjen 2025. Současně žádám o poskytnutí informace, kdy vám takový plán byl předán a jakým způsobem. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona a dále ustanovením § 6 odst. 1 informačního zákona žadateli poskytl následující:
Povinný subjekt po prošetření Vaší žádosti zjistil, že Vámi požadovaná informace, týkající se plánu měření rychlosti od Městské policie hl. m. Prahy pro období říjen 2025 je volně přístupná na internetových stránkách Městské policie hlavního města Prahy, kde můžete Vámi požadovanou informaci získat. Jedná se o plán, který je datován s účinností od 1.9.2025 a je v platnosti do současné doby. Tento plán byl povinnému subjektu předán elektronickou komunikací před 1.4.2025. Z výše uvedených důvodů Vás tímto povinný subjekt odkazuje na internetový odkaz https://mppraha.cz/uvod-czech/doprava-2/ct-menu-item-49.
Oldřiška Šlosarová, 24.06.2026