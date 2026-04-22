Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k dopravní situaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… žádám o poskytnutí informací o stavu proměnného dopravního značení (systému liniového řízení dopravy) na dálnici D0 v úseku km 1,650 – 0,495 ve směru k dálnici D1.
Konkrétně žádám o sdělení, jaká nejvyšší dovolená rychlost byla na portálu v tomto úseku nastavena v následujících časech:
1. 27. 01. 2022 v 15:46 hod.
2. 25. 09. 2025 v 18:19 hod.
3. 06. 10. 2025 v 17:29 hod.
4. 04. 11. 2025 v 16:27 hod.
5. 24. 11. 2025 v 16:07 hod. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Povinný subjekt je pouhým uživatelem systému LŘD (liniové řízení dopravy), jehož součástí je i proměnné dopravní značení. Majitelem, správcem systému, a tedy i oprávněným výdejcem dat z něj je Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč. S předmětnou žádostí o poskytnutí informací z tohoto systému je proto nezbytné se obrátit na tuto instituci, neboť povinný subjekt touto informací nedisponuje.
Oldřiška Šlosarová, 22.04.2026