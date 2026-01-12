Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k dopravní situaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… sdělení následujících informací, týkajících se porušování nejvyšší povolené rychlosti v ulicích Na Krutci, Vokovická či V Středu ve Vokovicích na Praze 6 a dále kontrol v zónách 30 na Praze 6.
1) Prováděla někdy za posledních 10 let Policie ČR kontrolu dodržování rychlosti v ulicích Na Krutci, Vokovická či V Středu případně jiných ulicích ve starých Vokovicích na Praze 6, na kterých je zóna 30? Žádám o konkrétní dny a případně i výsledky činnosti - tj. kolik bylo překročení rychlosti a v jaké míře, kolik přestupků. Uvádím, že v těchto ulicích 3/4 řidičů nejvyšší povolenou rychlost překračují (viz. statistiky GEMOS k radarům v ulici Na Krutci a Vokovické).
2) Na portálu Prahy 6 k zónám 30 se uvádí "Kontrolu rychlosti a parkování provádí jak městští strážníci, tak Policie ČR. Podle dohody každý měsíc probíhá dvakrát týdně kontrola na vybraném místě, lokality se mění." https://www.praha6.cz/zpravodajstvi/sestka-podporuje-zony-30_71794.html?utm_source=chatgpt.com. Na kterým místech se zónou 30 doposud Policie ČR prováděla kontrolu rychlosti v souladu s touto dohodu a jaké byly výsledky? …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce sdělil následující:
ad 1),2) Povinný subjekt sděluje, že v průběhu posledních deseti let byly ze strany Dopravního inspektorátu, Obvodního ředitelství policie Praha I, se sídlem Krakovská 16, 110 00 Praha 1, prováděny kontroly dodržování nejvyšší dovolené rychlosti jízdy v ulicích Na Krutci, Vokovická a V Středu, jakož i v dalších ulicích na území městské části Praha 6, v nichž je stanovena oblast s dopravním omezením „zóna 30“. K jednotlivým bodům žádosti dále uvádíme, že povinný subjekt nevede samostatnou evidenci umožňující zpětné vyhledání konkrétních dnů provádění kontrol rychlosti v jednotlivých ulicích, ani statistické údaje o počtu provedených kontrol, zjištěných překročeních nejvyšší dovolené rychlosti, míře těchto překročení či počtu a výši uložených sankcí vztahujících se ke konkrétním lokalitám. Kontroly dodržování pravidel silničního provozu, včetně rychlosti jízdy v zónách s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h, jsou prováděny v rámci běžné činnosti policie na základě vyhodnocení dopravně bezpečnostní situace, dostupných kapacit a aktuálních potřeb. Dopravně bezpečnostní situace na území městské části Praha 6 je ze strany povinného subjektu průběžně konzultována s Odborem dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6, se sídlem Československé armády 601/23, 160 52 Praha 6. V rámci těchto jednání jsou projednávány rovněž podněty občanů a z nich vyplývající požadavky na zaměření a realizaci dopravně bezpečnostních opatření, včetně výkonu kontrolní činnosti policie v oblastech se sníženou nejvyšší dovolenou rychlostí.
Oldřiška Šlosarová, 12.01.2026