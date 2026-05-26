Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k dopravní situaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se úprav křižovatky na Strossmayerově náměstí v Praze 7, konkrétně odstranění světelné signalizace:
1. Zda Policie ČR vydala stanovisko k odstranění světelné signalizace (semaforů) v celé křižovatce, tedy ve všech jejích ramenech.
2. Pokud ano, žádám o zaslání kopie tohoto stanoviska (včetně data vydání a jeho přesného znění).
3. Pokud ne, žádám o sdělení, k jakému konkrétnímu rozsahu úprav provozu se Policie ČR vyjadřovala (např. pouze k úpravě dopravního režimu bez odstranění signalizace) a doložení kopie takového sdělení.
4. Zda Policie ČR posuzovala dopady odstranění světelné signalizace na bezpečnost silničního provozu, zejména ve vztahu k chodcům a osobám se zrakovým či jiným postižením. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
ad 1. Povinný subjekt dle dostupných údajů nevydával žádné písemné stanovisko týkající se odstranění světelné signalizace v křižovatce na Strossmayerově náměstí (přesněji křižovatce ulic Milady Horákové, Dukelských hrdinů a Strossmayerova náměstí).
ad 2. viz. bod 1
ad 3. Povinný subjekt se dle dostupných údajů písemně vyjadřoval pouze dne 11.05.2022 ke stavebním úpravám komunikačního prostoru ulice Dukelských hrdinů, tedy severního ramene dotčené křižovatky bez jakékoliv úpravy samotného prostoru vozovek v křižovatce. Dále pak dne 22.04.2026 ke stanovení místní úpravy provozu navrhující dopravní režim pěší zóny v oblasti zahrnující i dotčenou křižovatku. Tato stanoviska Vám budou zaslána jako příloha této písemnosti.
ad 4. Dle výše uvedeného, povinný subjekt neposuzoval žádné dopady odstranění světelné signalizace, neboť písemné stanovisko k této věci vůbec nevydával.
Oldřiška Šlosarová, 26.05.2026