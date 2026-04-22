Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k dopravní situaci

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se dlouhodobého nevyhovujícího a nebezpečného stavu dopravního řešení v okolí náměstí Jiřího z Lobkovic (Praha 3), konkrétně v prostoru tramvajové točny v bezprostřední blízkosti ZŠ Lobkovicovo, a to v tomto znění žádosti:

„… 1) Kdo je správcem jednotlivých částí dotčeného prostoru (komunikace, tramvajová trať, zeleň, pěší trasy).

2) Zda byl tento konkrétní problém v minulosti evidován, a pokud ano, kdy a jak byl řešen.

3) Zda bylo v této lokalitě provedeno bezpečnostní posouzení nebo audit (např. z hlediska pohybu chodců a dětí), a pokud ano, žádám o jeho zpřístupnění.

4) Jaká konkrétní opatření byla nebo jsou plánována k řešení tohoto místa, včetně časového harmonogramu.

5) Zda došlo v této lokalitě k evidovaným nehodám či mimořádným událostem v posledních letech.

6) Který orgán nebo konkrétní odbor nese odpovědnost za současný stav a jeho řešení. …“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:

1) Informace ohledně správcovství jednotlivých dotčených částí prostoru je v kompetenci příslušného silničního správního úřadu, kdy povinný subjekt touto informací nedisponuje.

2) Povinný subjekt, konkrétní problém do současné doby neeviduje.

3) O skutečnosti, zda bylo v této lokalitě provedeno bezpečnostní posouzení či audit, nemá povinný subjekt žádné informace.

4) Povinný subjekt se v tomto roce vyjadřovala k záměru Obnovy náměstí Jiřího z Lobkovic, který řeší rekonstrukci a úpravu celého výše uvedeného náměstí od ulice Vinohradská po ul. Šrobárova.

5) V informačních systémech vedených povinným subjektem, není do současné doby evidována v daném místě, žádná dopravní nehoda chodce s kolejovým či nekolejovým vozidlem.

6) viz bod č. 1).

Oldřiška Šlosarová, 22.04.2026

