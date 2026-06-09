Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k dopravní situaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… žádám o poskytnutí dokumentů a informací týkajících se stanoviska Policie ČR č. j. KRPA-53482-5/ČJ-2026-0000DŽ ze dne 13.04.2026, vydaného k akci „Úprava křižovatky Výstavní × Exnárova“, Praha 11 / Praha 15, a související objízdné trase přes ulice Štichova, Otická a Exnárova.
Žádám zejména o poskytnutí:
1. úplného znění stanoviska č. j. KRPA-53482-5/ČJ-2026-0000DŽ ze dne 13.04.2026,
2. všech příloh tohoto stanoviska,
3. podkladů, které byly Policii ČR předloženy k posouzení, včetně DIO a technické zprávy,
4. dokumentů, z nichž vyplývá, zda Policie ČR posuzovala bezpečnost chodců, provoz autobusů, výjezdy z parkovišť a dopady na sídlištní ulice Štichova, Otická a Exnárova,
5. dokumentů, z nichž vyplývá, zda Policie ČR navrhla nebo požadovala doplňující opatření, například dohled v místě, řízení provozu, úpravu přednosti, ochranu přechodů nebo opatření u výjezdů z parkovišť,
6. dokumentů, z nichž vyplývá, jaké varianty objízdné trasy byly Policii ČR předloženy nebo jí byly známy. ..."
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
ad 1. Vámi požadované stanovisko povinného subjektu ze dne 13.04.2026 vedené pod Č.j.KRPA- 53482/ČJ-2026-0000DŽ bude zasláno jako příloha této písemnosti v plném změní.
ad 2. Přílohy výše uvedeného stanoviska povinného subjektu budou taktéž zaslány v příloze tohoto dokumentu.
ad 3. Podklady, které byly povinnému subjektu předloženy k posouzení, včetně DIO a technické zprávy budou taktéž přílohou této písemnosti.
ad 4.,5.,6. Před vydáním souhrnného stanoviska povinného subjektu proběhlo v listopadu 2025 místní šetření za účasti stavebníka, povinného subjektu, silničního správního úřadu ÚMČ Praha 11, Dopravního podniku a ROPID. Na jeho základě byla vyhodnocena objízdná trasa jako vhodná z hlediska bezpečnosti silničního provozu, za předpokladu, že komunikace Štichova od křižovatky s ul. Janouchova bude zjednosměrněná (ostatní komunikace na objízdné trase, které nemají dostatečné šířkové parametry jsou jednosměrné již ve stávajícím stavu) a bude doplněn zákaz zastavení v místech, kde není ve stávajícím stavu zajištěn bezkolizní průjezd autobusů. Jiná objízdná trasa není, vzhledem k požadovaným parametrům, možná. V březnu 2026 proběhlo koordinační jednání na Magistrátu hl. m. Prahy, na kterém byla řešena koordinace s opravou podchodu na ul. Výstavní a připomínky k zajištění bezpečnosti silničního provozu na ul. Výstavní (zajištění rozhledů na přechodu pro chodce) a objízdné trase. Následně v dubnu 2026 proběhla zkušební jízda autobusu po objízdné trase, na základě které došlo k drobným úpravám DIO.
K vedení objízdné trasy dále povinný subjekt uvádí, že se jedná o místní komunikace III. Třídy s chodníky a přechody pro chodce, v režimu „zóna 30“. Objízdná trasa přes ul. Štichova, Otická a Exnárova není určena pro nákladní automobily s výjimkou dopravní obsluhy. Objízdná trasa pro nákladní automobily je vyznačená po ul. Mírového hnutí, Spořilovská, Jižní spojka a Kutnohorská.
Oldřiška Šlosarová, 09.06.2026