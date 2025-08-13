Informace k dopravní situaci

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala o poskytnutí informace, a to ve znění žádosti:
„… Dne 21. 7. 2025 byly v bočních uličkách navazujících na ulici Holekova v Praze–Klánovicích umístěny betonové zátarasy. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Kdo konkrétně (bod rozhodnutí či osoba/odbory PČR) schválil umístění betonových zátarasů?
2. Na základě jakého schváleného dopravně–inženýrského opatření (DIO) či jiného rozhodnutí PČR byla instalace provedena?
3. Jaký byl oficiální důvod umístění betonových zátarasů v lokalitě, která není součástí stavby Slavětínská?
4. Zda v rámci schvalovacího procesu byly vzneseny připomínky či námitky, a jak bylo s nimi naloženo. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sděluje následující:
1. Umístění dopravního zařízení, jehož cílem je zamezit průjezdu od ulice Holekova ve směru do Klánovic, bylo navrženo jako součást dopravně-inženýrských opatření v rámci stavební obnovy kanalizace v ulici Slavětínská. Rozhodnutí v této věci vydal ÚMČ Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy se sídlem Staroklánovická 260, 190 16 Praha – Újezd nad Lesy. K opatření bylo vydáno závazné stanovisko Policie ČR, Odborem služby dopravní policie, oddělením dopravního inženýrství se sídlem Kongresová 2/1666, 140 00 Praha 4 (dále jen „ODI“).
2. Dopravní zařízení bylo umístěno v souladu s odsouhlaseným návrhem dopravně-inženýrského opatření, vedeným u ODI pod č. j. KRPA-192842-4/ČJ-2025-0000DŽ.
3. Hlavním důvodem umístění betonových zátarasů je zajištění bezpečnosti silničního provozu na objízdných trasách vedených po nekapacitních komunikacích v městské části Praha-Klánovice. Konkrétně se jedná o omezení průjezdné dopravy mezi městskou částí a obcí Šestajovice v souvislosti s uzavírkou ulice Slavětínská v době provádění stavebních prací souvisejících s obnovou kanalizace.
4. Vydání stanoviska předcházela řada ústních jednání, v jejichž rámci byla podrobně projednána jednotlivá dopravně-inženýrská opatření. Na základě těchto jednání byl následně zpracován a schválen návrh opatření, který odpovídá závěrům a dohodám dosaženým během konzultací.
Oldřiška Šlosarová, 13.8.2025