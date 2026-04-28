Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k dopravní situaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Někdy mezi roky 2019 a 2022 přibyla na ulici Výpadová na sever od Radotína značka omezující maximální rychlost na 80 km/h. Značka je přibližně na těchto souřadnicích: 49.9941565N, 14.3841109E. Vyobrazena je na přiložené fotografii. Já, …, žádám Policii ČR jako celek o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o výše popsané dopravní značce. Zajímá mě kdy byla značka umístěna a hlavně proč byla umístěna. Mám zájem o záznamy z jednání a protokoly, které existují k této dopravní značce. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sděluje následující:
V době od 1.1.2019 do 31.12.2022 není evidován žádný záznam o vydání stanoviska povinného subjektu k návrhu místní úpravy provozu spočívající v osazení dopravní značky B20a "80 km/h" na komunikaci Výpadové. Obraťte se s dotazem na vlastníka a správce dané komunikace, což je v tomto případě Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7.
Oldřiška Šlosarová, 28.04.2026