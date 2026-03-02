Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k dopravní situaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
...„Předmětné informace jsme původně požadovali po Úřadu městské části Praha 8 jakožto příslušném silničním správním úřadu. Ten nám sdělil, že:
i. zónová svislá dopravní značka IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ u vjezdu z ulice Čimická do ulice Služská byla stanovena opatřením obecné povahy v roce 2016; spis byl dle spisového a skartačního řádu archivován a následně skartován a úřad jej již nemá k dispozici; a
ii. zákazová značka B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ doplněná dodatkovou tabulkou E 13 u vjezdu k BD Služská 779/32 je zde instalována minimálně od roku 2018; také v tomto případě bylo stanovení předáno k archivaci a následné skartaci a úřad jím již nedisponuje.
Z uvedeného důvodu se obracíme na Policii ČR, KŘP hl. m. Prahy, OSDP, která je dotčeným orgánem státní správy dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. a zpravidla disponuje kopiemi kompletních podkladů (včetně závazného stanoviska, situačních výkresů a spisových identifikátorů).
Žádáme o poskytnutí úplných kopií (tj. textové části – výrok a odůvodnění; grafické části – situační výkresy se zákresem; vyjádření Policie ČR dle § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.; doklady o zveřejnění návrhu a opatření na úřední desce; případné následné změny/doplnění/zrušení; a evidenční údaje spisu) k těmto opatřením obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu):
1) Opatření obecné povahy (včetně všech příloh), kterým byla stanovena a osazena zónová svislá dopravní značka IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ u vjezdu z ulice Čimická do ulice Služská (Praha 8, Kobylisy/Čimice), tj. značení na první přiložené fotodokumentaci (příloha č. 1).
Pozn.: Žádost se vztahuje k provedení IZ 8a se symboly/omezeními zobrazenými na značce (viz přiložená fotodokumentace), platnými pro uvedenou dopravní oblast (zónu) v ul. Služská.
2) Opatření obecné povahy (včetně všech příloh), kterým bylo stanoveno zákazové značení v ul. Služská u vjezdu k bytovému domu Služská 779/32, tj. svislá zákazová značka B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ doplněná dodatkovou tabulkou E 13 s textem „MIMO VOZIDEL BD SLUŽSKÁ 779, HORŇÁTECKÁ 785, ZÁSOBOVÁNÍ a IZS – dle druhé přiložené fotodokumentace (příloha č. 2)….
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Policie České republiky vystupuje v procesu stanovení místní a přechodné úpravy provozu jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V těchto případech policie vydává toliko prosté stanovisko, které má podle spisového řádu stanoveného pokynem policejního prezidenta č. 170 ze dne 02.11.2015 skartační lhůtu tři roky. Po uplynutí této lhůty je dokumentace skartována, a požadovaná informace proto již není k dispozici.
Oldřiška Šlosarová, 02.03.2026