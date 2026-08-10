Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k dopravní situaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informací týkajících se dopravní situace a dodržování pravidel silničního provozu v následujících lokalitách na území hlavního města Prahy:
1. Nájezd z ulice Modřanská na Jižní spojku. Jedná se o úsek, kde dochází podle mých opakovaných pozorování k častému porušování pravidel silničního provozu spočívajícímu zejména v tom, že motorová vozidla vjíždějí na Jižní spojku z jízdního pruhu vyhrazeného pro autobusy, přestože tento jízdní pruh není určen pro běžná vozidla.
2. Křížení ulic Modřanská a Branická. Jedná se o situaci, kdy vozidla jedoucí po ulici Modřanská a pokračující dále rovně využívají odbočovací pruh určený pro odbočení do ulice Branická a následně přejíždějí přes podélnou souvislou čáru zpět do jízdního pruhu určeného pro přímý směr jízdy po ulici Modřanská.
Uvedené jednání podle mého názoru představuje opakované porušování pravidel silničního provozu a současně může mít negativní vliv na bezpečnost a plynulost dopravy, zejména s ohledem na vznik konfliktních situací mezi řidiči a možné ohrožení ostatních účastníků silničního provozu.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí následujících informací:
I. Evidence dopravních přestupků
Za období od 1. 1. 2026 do dne vyřízení této žádosti žádám o sdělení:
1. Kolik přestupků proti pravidlům silničního provozu bylo Policií České republiky zjištěno:
- v lokalitě nájezdu z ulice Modřanská na Jižní spojku v souvislosti s neoprávněným využitím jízdního pruhu vyhrazeného pro autobusy,
- v lokalitě křižovatky ulic Modřanská a Branická v souvislosti s neoprávněným využitím odbočovacího pruhu a následným přejetím podélné souvislé čáry.
2. Jakým způsobem byly tyto přestupky řešeny:
- kolik přestupků bylo vyřešeno příkazem na místě,
- kolik přestupků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu,
- kolik přestupků bylo řešeno jiným způsobem.
3. Jaká byla celková výše uložených pokut za uvedené přestupky.
II. Kontrolní činnost Policie ČR
4. Kolikrát byla v uvedených lokalitách za výše uvedené období provedena kontrolní nebo dopravně-bezpečnostní akce zaměřená na dodržování pravidel silničního provozu.
5. Kolik policistů se těchto kontrol účastnilo a v jakém rozsahu byly kontroly prováděny (např. počet hodin výkonu služby, počet kontrolních dnů apod.), pokud jsou tyto údaje evidovány.
6. Zda Policie České republiky provádí nebo plánuje provádět v uvedených lokalitách pravidelnější dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu.
III. Bezpečnost dopravního řešení
7. Kolik dopravních nehod bylo v uvedených lokalitách evidováno za období od 1. 1. 2026 do dne vyřízení této žádosti.
8. Zda byly mezi evidovanými dopravními nehodami takové, jejichž příčinou nebo jedním z přispívajících faktorů bylo:
- neoprávněné využití vyhrazeného jízdního pruhu,
- nedovolená změna jízdního pruhu,
- nerespektování vodorovného dopravního značení.
9. Zda Policie České republiky eviduje některou z uvedených lokalit jako dopravně rizikové místo nebo místo se zvýšeným výskytem dopravních přestupků.
IV. Dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu a plánovaná opatření
10. Žádám o sdělení, zda Policie České republiky eviduje v uvedených lokalitách přetrvávající porušování pravidel silničního provozu spočívající zejména:
- v neoprávněném využívání jízdního pruhu vyhrazeného pro autobusy při nájezdu z ulice Modřanská na Jižní spojku,
- v neoprávněném využívání odbočovacího pruhu ve směru do Braníku a následném přeřazování vozidel přes podélnou souvislou čáru zpět do průběžného jízdního pruhu na ulici Modřanská.
11. S ohledem na skutečnost, že v uvedených lokalitách již došlo k úpravě dopravního řešení, avšak podle opakovaných pozorování nadále dochází k porušování pravidel silničního provozu, žádám o sdělení:
a) zda Policie České republiky plánuje v těchto místech zvýšit dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu,
b) zda jsou plánovány cílené dopravně-bezpečnostní akce zaměřené na uvedená jednání,
c) zda Policie České republiky považuje současnou intenzitu kontrol v těchto lokalitách za dostačující s ohledem na opakované porušování pravidel.
12. Pokud Policie České republiky zvýšení dohledu nebo cílené kontroly neplánuje, žádám o sdělení důvodů tohoto postupu. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce poskytl následující:
ad I. – Ve Vámi vymezeném časovém období bylo v uvedených lokalitách zjištěno celkem devět přestupků podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně porušení ustanovení § 4 písm. c) téhož zákona. Osm přestupků bylo řešeno příkazem na místě a jeden přestupek byl oznámen místně příslušnému správnímu orgánu. Celková výše pokut uložených příkazem na místě činila 6 700 Kč. Řešení přestupků formou domluvy na místě není v informačních systémech Policie České republiky evidováno. V rámci přestupků při rozdělení lokalit povinný subjekt uvádí, že v lokalitě nájezdu z ulice Modřanská na Jižní spojku bylo zjištěno šest přestupků, v lokalitě křižovatky ulic Modřanská a Branická byly zjištěny tři přestupky.
ad II. – V uvedených lokalitách bylo ve sledovaném období provedeno celkem 30 kontrol, a to ve dnech 7. 1., 15. 1., 20. 1., 23. 1., 27. 1., 6. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 25. 3., 8. 4., 14. 4., 20. 4., 29. 4., 6. 5., 10. 5., 11. 5., 23. 5., 26. 5., 5. 6., 10. 6., 15. 6., 17. 6., 20. 6., 2. 7., 8. 7., 20. 7. a 29. 7. 2026. Kontrol se účastnilo celkem 10 policistů. Pravidelnost kontrol vyplývá z výše uvedeného přehledu. Jejich četnost je ovlivněna řadou objektivních faktorů, zejména personálním zajištěním, plněním dalších služebních úkolů a aktuální dopravně-bezpečnostní situací.
ad III. – Povinný subjekt ve Vámi vymezeném časovém období eviduje ve Vámi uvedených lokalitách celkem čtyři dopravní nehody. Jednalo se o dopravní nehody způsobené nárazem do pevné překážky, nedáním přednosti v jízdě při odbočování vlevo, nedodržením bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a nesprávnou jízdou v jízdních pruzích. Ve vztahu k Vašemu dotazu byla zjištěna jedna dopravní nehoda související s nesprávnou jízdou v jízdních pruzích.
ad IV. – Policie České republiky v uvedených lokalitách vykonává dohled v rámci běžného výkonu služby a bude v něm pokračovat i nadále. V současné době nejsou plánována zvláštní dopravně bezpečnostní opatření, neboť v daném místě nejsou vhodné podmínky pro zřízení kontrolního stanoviště ani pro bezpečné odstavování většího počtu vozidel. Případná kontrola by musela probíhat přímo v jízdním pruhu, což je sice za splnění zákonných podmínek možné, avšak vedlo by k významnému omezení plynulosti silničního provozu. Současná četnost kontrol odpovídá výše uvedeným skutečnostem a je považována za přiměřenou s ohledem na rozsah a charakter služebních úkolů vyplývajících z potřeb celého území hlavního města Prahy. Uvedené lokality nejsou z hlediska dopravní nehodovosti ani výskytu dopravních přestupků hodnoceny jako významně rizikové, a to ani ve srovnání s jinými úrovňovými křižovatkami na území hlavního města Prahy.
Oldřiška Šlosarová, 10.08.2026