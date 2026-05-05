Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k dopravní situaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"... žádám o poskytnutí informace týkající se provádění silničních kontrol na ulici Strakonická v Praze (směr centrum), při nichž jsou vozidla svedena policisty do prostoru vodorovného dopravního značení V 13a (šikmé čáry) před nájezdem na dálnici D0:
1. Existuje pro toto konkrétní místo (uvedený úsek V 13a na ul. Strakonická) interní metodika, rozkaz nebo jiné písemné schválení, které určuje toto místo jako vhodné pro bezpečné zastavování vozidel k silniční kontrole?
2. Disponuje Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy bezpečnostním posouzením tohoto stanoviště, které zohledňuje riziko plynoucí z bezprostřední blízkosti projíždějících vozidel z obou stran kontrolovaného vozidla ve vysoké rychlosti?
3. Jaká konkrétní bezpečnostní opatření jsou policisté povinni dodržovat při provádění kontrol v tomto úseku, aby byla zajištěna bezpečnost kontrolovaných osob (řidičů a posádky), které jsou nuceny v tomto nechráněném prostoru vystupovat z vozidla?
4. Byla v tomto úseku v posledních pěti letech evidována dopravní nehoda nebo jiná mimořádná událost v přímé souvislosti s prováděním policejní kontroly? …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli poskytla následující:
ad 1) Neexistuje.
ad 2) Nedisponuje.
ad 3) Policisté postupují v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších novel, Pokynu Policejního prezidenta č. 300/2020, upravujícím postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zejména Pokynu ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidenta České republiky č. 2/2021, upravujícím postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
ad 4) Nebyla.
Oldřiška Šlosarová, 05.05.2026