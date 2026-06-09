Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k dopravní situaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… tímto žádám o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně dopravní situace na ulici Prosecká (přechod pro chodce u ulic Pískovcová a Trmická).
Eviduje Policie ČR v tomto místě dne 27. 4. 2026 (případně v řádu dnů okolo tohoto data) dopravní nehodu – střet vozidla s chodcem? Pokud ano, v jakém směru k nehodě došlo (směr Letňany, nebo směr Libeň) a zda se vozidlo pohybovalo ve standardním, či vyhrazeném jízdním pruhu?
Existují pro tento konkrétní úsek ulice Prosecká statistiky týkající se porušování pravidel silničního provozu (nadměrná rychlost, neoprávněná jízda ve vyhrazených pruzích, celková nehodovost)? …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Povinný subjekt provedl šetření k Vámi požadované události ze dne 27.04.2026, kdy bylo zjištěno, že došlo k dopravní nehodě v ulici Prosecká, kde se střetlo vozidlo s chodcem. Věc je vedena na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy, oddělení dopravních nehod, Kongresová 1666/2, Praha 4. Ke střetu vozidla s chodcem došlo ve směru jízdy Libeň. Vozidlo se v době dopravní nehody pohybovalo ve standardním levém jízdním pruhu.
Dále co se týká Vašeho dotazu ohledně statistiky, týkající se porušování pravidel silničního provozu v úseku ulice Prosecká, touto informací povinný subjekt nedisponuje. Tuto informaci je mužné čerpat z veřejně přístupných zdrojů a to internetové stránky Centra dopravního výzkumu, nehody.cdv.cz.
Oldřiška Šlosarová, 09.06.2026