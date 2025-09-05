Informace k dopravní situaci

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se umístění dopravního značení a k určení místní úpravy provozu na účelových komunikacích uvnitř areálu Všeobecné fakultní nemocnice.
Povinný subjekt posoudil tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 informačního zákona a žadateli sdělil následující:
ad 1),2),3) Vnitřní objekt Všeobecné fakultní nemocnice, Kateřinská zahrada (dále jen „areál VFN“), je zabezpečen závorou a vraty, čímž je zajištěno, že přístup do areálu VFN je omezený a kontrolovaný. Komunikace uvnitř areálu VFN proto nelze považovat za veřejně přístupné pozemní komunikace. V tomto případě se jedná o účelové komunikace neveřejně přístupné ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tedy komunikace nacházející se v uzavřeném prostoru nebo objektu, které slouží potřebám vlastníka či provozovatele tohoto prostoru nebo objektu a nejsou přístupné veřejně, nýbrž pouze v rozsahu a způsobem určeným vlastníkem či provozovatelem. Tento závěr je v souladu s § 77a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož místní úpravu provozu na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, stanoví a osazuje její vlastník. Z toho vyplývá, že pravomoc k umístění dopravního značení a k určení místní úpravy provozu na účelových komunikacích uvnitř areálu VFN přísluší výhradně vlastníkovi těchto komunikací, tj. Všeobecné fakultní nemocnici. Je proto právně i věcně správné, aby případná místní úprava provozu byla provedena výhradně vlastníkem předmětných komunikací, přičemž tento vlastník je povinen oznámit umístění místní úpravy provozu ve lhůtě 5 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V případě areálu VFN je tímto správním orgánem Úřad městské části Praha 2, se sídlem Náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 (dále jen ÚMČ Praha 2).
ad 4) Ve smyslu citovaného ustanovení je ÚMČ Praha 2 oprávněn, pro účely posouzení zajištění bezpečnosti silničního provozu, vyžádat si odborné stanovisko od příslušné součásti povinného subjektu, konkrétně od Oddělení dopravního inženýrství se sídlem Kongresová 2/1666, 140 00 Praha 4. Tento postup umožňuje, aby rozhodování o místní úpravě provozu bylo podloženo odborným vyhodnocením z hlediska dopravně-inženýrského a aby byla zajištěna ochrana všech účastníků silničního provozu. V posledních pěti letech, tedy ve lhůtě odpovídající skartační době, není v dané věci evidován žádný spis, který by tuto problematiku řešil. To znamená, že za uvedené období nebylo vydáno žádné rozhodnutí ani stanovisko, které by se k dané věci vztahovalo.
Oldřiška Šlosarová, 5.9.2025