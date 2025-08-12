Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k dopravní situaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informací ve věci dopravního opatření na komunikaci Strakonická Praha 5, týkající se celkové rekonstrukce Barrandovského mostu, a to ve znění žádosti:
„… Rád bych jako občan věděl postup/proces a kterých všech orgánů se to týká, když se takové dopravní zábory a změny dopravního značení plánují a schvalují a kdo je odpovědný = hájí práva a minimalizuje dopad do života občanů řidičů? ...“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Místní a přechodnou úpravu provozu na místních pozemních komunikacích stanoví podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou působností. V daném případě je tímto orgánem Magistrát hlavního města Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah. V rámci tohoto správního řízení vystupuje Policie České republiky jako jeden z dotčených orgánů státní správy.
Po obdržení žádosti od silničního správní úřadu vydá své vyjádření z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to ve lhůtě 30 dnů. Na rozdíl například od souhlasu se zvláštním užíváním komunikace nebo od stanoviska k umístění pevné překážky není toto vyjádření pro správní orgán závazné. Policie při posuzování návrhu hodnotí jeho soulad s platnou legislativou, zejména pak s technickými podmínkami TP66 (označování pracovních míst) a s Příručkou Ředitelství silnic a dálnic ČR pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.
V případě realizovaného dopravního opatření na komunikaci Strakonická odpovídá použité řešení vzorovému schématu č. 210. Případné snížení nejvyšší dovolené rychlosti v oblasti staveništního připojení vychází z místních provozních podmínek, zejména z doložených rozhledových trojúhelníků pro vozidla vyjíždějící ze stavby a z posouzení vlečných křivek.
Oldřiška Šlosarová, 12.8.2025