Informace k dopravní situaci

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se oznámení na linku 158 dne 19.8.2025 ve věci stání vozidla na vyhrazeném místě pro osoby se ZTP v areálu Stochovská 1164/74a, Praha 6, a to v tomto znění žádosti:
…„1) Právní kvalifikace místa
Prosím o jednoznačné stanovisko, zda je předmětný prostor veřejněpřístupnou účelovou komunikací podle § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, či neveřejnou plochou mimo režim pozemních komunikací. Pokud jste dospěli k závěru, že nejde o pozemní komunikaci, žádám o uvedení konkrétních skutkových zjištění, ze kterých závěr plyne (např. stálé uzavření závorou, absence veřejného přístupu, režim vjezdu apod.).
2) Dopravní značení a místní úprava
Na místě jsou instalovány standardní svislé dopravní značky vyhrazující stání pro ZTP.
Žádám o sdělení:
• kdo je správcem dané komunikace/plochy,
• kdo a na základě čeho dopravní značení povolil (rozhodnutí/stanovení místní úpravy dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. nebo jiný akt),
• zda byly splněny podmínky § 62 a násl. zákona č. 361/2000 Sb. (užití dopravních značek a zařízení).
3) Kompetence Policie/MP v obdobných případech
Prosím o výslovné potvrzení, zda Policie ČR může/ nemůže postihovat protiprávní stání na vyhrazených místech pro ZTP v uzavřeném areálu SVJ:
• Pokud může: z jakého důvodu nebyl delikt dne 19. 8. 2025 projednán.
• Pokud nemůže: kdo je kompetentní k vynucení respektování vyhrazených míst (SVJ? Stavební úřad? jiný orgán) a jak má veřejnost v praxi postupovat, aby byla ochrana míst pro ZTP reálně zajištěna.
4) Metodické podklady Žádám o poskytnutí metodického pokynu/interního aktu řízení, z něhož hlídka i následně OVK vycházely (odkazy na § 77a zákona č. 361/2000 Sb. v korespondenci), popř. o jeho spisovou značku a relevantní citace.
5) Důkazní podklady ve spise
Prosím o informaci, jaké důkazy byly k události ze dne 19. 8. 2025 zajištěny (foto/video/popis hlídky) a zda bylo vyžádáno vyjádření SVJ k právnímu režimu plochy a k instalovanému značení.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
1) Z podkladů, které má povinný subjekt k dispozici v souvislosti s šetřením události vyplývá, že vjezd do předmětného prostoru je technicky omezen závorou a přístup do areálu je umožněn pouze osobám v rozsahu a způsobem stanoveným vlastníkem areálu, tj. společenstvím vlastníků jednotek (dále jen "SVJ") tyto skutečnosti byly na místě zjištěny hlídkou policie a potvrzeny vyjádřením zástupců SVJ. Na základě těchto skutkových zjištění byl prostor v rámci konkrétní události považován za komunikaci nacházející se v uzavřeném prostoru ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vlastníkem dané komunikace je SVJ. Místní úpravu provozu na místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci stanoví podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o provozu na pozemních komunikacích“), příslušný silniční správní úřad. Místní úpravu provozu na veřejně nepřístupné účelové komunikaci stanoví podle § 77a zákona o provozu na pozemních komunikacích vlastník této komunikace. V informačních systémech povinného subjektu nebylo dohledáno žádné stanovisko Policie České republiky ani žádný spis týkající se umístění předmětné dopravní značky. Z tohoto důvodu se pro sdělení dalších Vámi požadovaných informací obraťte na místně příslušný silniční správní úřad.
3) Kompetence Policie České republiky a obecní (městské) policie jsou vymezeny zákonným způsobem a nelze je chápat jako libovolné či překrývající se, neboť vycházejí zejména ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a v relevantních případech též ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jejich výkon je dále konkretizován interními akty řízení, které však nemohou rozšiřovat zákonný rámec oprávnění a vždy závisí na konkrétních skutkových okolnostech daného případu.
4), 5) Uvedená problematika nebyla v době řešení události upravena samostatným interním aktem řízení či metodickým pokynem, postup hlídky i následné posouzení orgánem vykonávajícím vnitřní kontrolu proto vycházely z přímé aplikace obecně závazných právních předpisů, zejména § 77a odst. 3 o provozu na pozemních komunikacích. Závěr šetření ve věci vedené pod č. j. KRPA-263314/ČJ-2025-001157-U byl učiněn na základě vyjádření hlídky a zjištěnému stavu na místě, komunikace hlídky se zástupci SVJ, následného vyjádření předsedy SVJ k právnímu režimu dotčené plochy a k instalovanému značení, fotografické dokumentace pořízené v souvislosti s událostí a stanoviska zástupce vedoucího dopravního inspektorátu Obvodního ředitelství policie Praha I, se sídlem Krakovská 16 110 00 Praha 1.
Povinný subjekt nad rámec výše uvedeného zdůrazňuje, že podle § 2 odst. 4 informačního zákona, není povinen na základě žádosti vytvářet nové informace, formulovat právní názory, zaujímat stanoviska k jednotlivým skutkovým či právním otázkám, provádět výklad právních předpisů ani jakkoli hodnotit či vysvětlovat postupy svých útvarů nebo jednotlivých policistů.
Informační povinnost se vztahuje výlučně na již existující informace, které má povinný subjekt k dispozici a které je povinen mít v rámci své zákonné působnosti. Jakékoli požadavky směřující k právnímu posouzení věci, interpretaci zákona o provozu na pozemních komunikacích, odůvodňování závěrů přijatých v rámci úřední činnosti nebo k vytváření nových podkladů proto přesahují zákonný rámec informační povinnosti.
Oldřiška Šlosarová, 29.01.2026