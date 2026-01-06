Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k dopravní situaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Žádám o sdělení, jaká byla povolená rychlost v Brusnickém tunelu v Praze 6 ve směru na Troju dne 1. 11. 2025 v čase 9:47. Pokud byla rychlost v uvedeném čase snížena prostřednictvím proměnného dopravního značení, prosím o uvedení konkrétní hodnoty a důvodu omezení.
Současně žádám o poskytnutí archivního záznamu z dopravních kamer nebo jiného relevantního záznamu, který by doložil povolenou rychlost v uvedeném čase. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Dne 01.11.2025 bylo povinným subjektem v čase od 08:47 hod. do 09:36 hod. řešeno nepojízdné osobní motorové vozidlo ve stejném směru jízdy v Bubenečském tunelu, které muselo být odtaženo odtahovou službou. V důsledku této mimořádné události došlo v tunelu k dočasnému dopravnímu omezení, jehož součástí mohlo být i automatické snížení maximální dovolené rychlosti na 50 km/h, řízené technologiemi tunelu. Povinný subjekt však nedisponuje Vámi požadovanými informacemi ani datovým výpisem z deníku řídicího systému tunelu, který ovládá mimo jiné proměnné dopravní značení. Tato zařízení nejsou v jeho vlastnictví ani správě. V rámci zásady dobré správy Vás informujeme, že podklady k doložení povolené rychlosti v uvedeném čase zpracovává Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7.
Oldřiška Šlosarová, 06.01.2026