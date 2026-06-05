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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k bezpečnostnímu opatření

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… Kolik příslušníků Policie České republiky bylo celkem vyčleněno za účelem bezpečnostního opatření nad průběhem maratonu konaného dne 3.5.2026 a půlmaratonu dne 28.3.2026. …“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:

Povinný subjekt vyčlenil za účelem bezpečnostního opatření vztahujícího se k průběhu půlmaratonu konaného dne 28.03.2026 celkem 51 policistů a dále dne 03.05.2026 za účelem bezpečnostního opatření, týkajícího se průběhu maratonu celkem 102 policistů.    

Oldřiška Šlosarová, 05.06.2026

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