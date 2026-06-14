Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Informace k automatům na kávu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 3. června 2026 datovou zprávu od žadatele, ve které žádá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), tohoto znění:
„Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – Náklady na provoz občerstvovacích automatů
Vážené Krajské ředitelství policie - v rámci mého analytického výzkumu hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky u složek Policie ČR žádám o poskytnutí následujících informací:
Zda je provoz automatů na teplé nápoje (káva, čaj apod.) umístěných v prostorách Krajského ředitelství policie kraje hrazen, dotován nebo spolufinancován z rozpočtu Policie ČR, případně ze zdrojů státního rozpočtu.
Pokud je provoz automatů součástí smlouvy o nájmu prostor nebo jiné provozní smlouvy, žádám o sdělení cenové hladiny nabízených nápojů (konkrétně cena za 1 porci kávy/espressa) pro zaměstnance a příslušníky sboru.
V případě, že jsou náklady na kávu/nápoje jakkoli reflektovány v provozních výdajích ředitelství, žádám o doložení přehledu těchto výdajů za měsíc březen 2026.
Důvodem žádosti je ověření, zda veřejné prostředky nejsou vynakládány na provoz, který by měl být plně samofinancovatelný, či zda v rámci státní správy nedochází k neúměrnému dotování soukromých dodavatelů občerstvení.
Jakožto občan mám právo na transparentní informaci o tom, jak jsou využívány prostředky na provoz úřadů, pod které spadá i správa budov Policie ČR.
Informace zašlete v zákonné lhůtě do mé datové schránky EMUDMRF.
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu. K požadovanému sdělujeme: Provoz automatu na teplé nápoje umístněný v prostorách KŘP-J není hrazen, dotován ani spolufinancován z rozpočtu Policie ČR ani ze zdrojů státního rozpočtu. V nápojovém automatu je možné zakoupit instantní nápoj za 12 Kč, mletou zrnkovou kávu za 15 Kč a kelímek To Go za 22 korun. Náklady na nápoje nejsou reflektovány v provozních výdajích KŘP-J.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
14. červen 2026