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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Informace k asistenci PČR

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o informace týkající se asistence Policie České republiky při odběru koní v obci Srbeč.

Policie České republiky sdělila žadatelce, že v obci Srbeč byla policejní hlídka přítomna výhradně z preventivních důvodů pro případ možného narušení veřejného pořádku a žádným způsobem se nepodílela na úkonech prováděných Krajskou veterinární správou Rakovník.

Dále sdělila žadatelce, že žádné opatření, které by si vyžádalo čerpání zvláštních finančních prostředků nebylo vyhlášeno, ani realizováno. Výjezd hlídky byl součástí běžného výkonu služby.

Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
5. 6. 2026

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026

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