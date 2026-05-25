Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Incident ve Štěpánovicích

Dva zranění a škoda na vozidlech přesahující 150 000 korun. 

Potyčku mezi více jak deseti lidmi, ve které měly figurovat i zbraně, nyní rozplétají českobudějovičtí kriminalisté. K události mělo dojít v sobotu 23. května kolem desáté večer ve Štěpánovicích na Českobudějovicku. Dva lidé byli po incidentu převezeni k dalšímu ošetření do nemocnice a došlo na poškození několika vozidel, přičemž celková škoda na nich je odhadnuta na více jak 150 000 korun. U vozidel byly poškozené pneumatiky, utržené stěrače, promáčklé kapoty i poškozená světla. Kriminalisté v tuto chvíli událost šetří pro podezření ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a poškození cizí věci. Případ je však na samém počátku vyšetřování, tudíž je možné, že se právní kvalifikace ještě změní. Zároveň, pokud máte k události informace, předejte je kriminalistům cestou linky 158.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
25. května 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 