Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Incident ve Štěpánovicích
Dva zranění a škoda na vozidlech přesahující 150 000 korun.
Potyčku mezi více jak deseti lidmi, ve které měly figurovat i zbraně, nyní rozplétají českobudějovičtí kriminalisté. K události mělo dojít v sobotu 23. května kolem desáté večer ve Štěpánovicích na Českobudějovicku. Dva lidé byli po incidentu převezeni k dalšímu ošetření do nemocnice a došlo na poškození několika vozidel, přičemž celková škoda na nich je odhadnuta na více jak 150 000 korun. U vozidel byly poškozené pneumatiky, utržené stěrače, promáčklé kapoty i poškozená světla. Kriminalisté v tuto chvíli událost šetří pro podezření ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a poškození cizí věci. Případ je však na samém počátku vyšetřování, tudíž je možné, že se právní kvalifikace ještě změní. Zároveň, pokud máte k události informace, předejte je kriminalistům cestou linky 158.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
25. května 2026