Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Incident v trolejbusu

Vaše svědectví je důležité pro další řešení případu. 

Případ fyzického napadení ve voze městské hromadné přepravy osob řeší českobudějovičtí policisté ze sídliště Máj.

Před měsícem, tj. 9. ledna 2026 v 13:05 hod., v Českých Budějovicích, na trase mezi zastávkami MHD „Šumava“ v ulici J. Opletala a „Jihočeská univerzita“ v ulici Branišovská, jel jako cestující v trolejbusu č. 3 zatím neznámý muž, který se ve voze zastal ženy, kterou obtěžoval mladý muž a bez jejího souhlasu sahal na jejího psa. Ve voze došlo následně k fyzickému napadení mezi muži, kdy žádáme případné svědky popsaného incidentu, aby kontaktovali policisty z obvodního oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory, v ulici M. Chlajna 45, telefon 974 226 720, případ řeší nprap. Škvařilová.

Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

10. února 2026

