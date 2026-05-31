Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Incident v Písku

Policisté se oznámením o konfliktu v parku zabývají. 

Reagujeme na příspěvěk, který koluje na sociálních sítích a týká se incidentu v parku v Písku. Včera kolem deváté hodiny večer vyjížděli písečtí policisté na oznámení o konfliktu mezi třemi muži a dívkou s partnerem. Na místě byli jako první městští strážníci, kteří situaci uklidnili a případ předali policistům. Ti budou nyní vyhodnocovat záznamy z kamerových systémů, zjišťovat informace od samotných účastníků a následně stanoví právní kvalifikaci. Nikdo nebyl zraněn. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
31. května 2026

