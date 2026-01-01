Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Incident v Ostravě
Již padla obvinění z přečinu výtržnictví.
Kriminalisté z Ostravy-Vítkovic zahájili trestní stíhání sedmi osob (ve věku 18 až 38 let), které byly obviněny z trestného činu výtržnictví. Jak se nakonec podařilo prokázat, čtyři z obviněných se měli po předchozí domluvě sejít v neděli 19. července 2026 kolem 21. hodiny na ulici Ruské. Důvodem měl být předcházející incident, týkající se natočení provokativního videa, které bylo zveřejněno na sociálních sítích. Muž ve věku 35 let, který přišel na místo schůzky, měl v ruce držet basebalovou pálku. Po trojici mužů (19, 20 a 23 let) měl požadovat odstranění zveřejněného videa ze sociálních sítí. Na tomto měli být dva chlapci, přičemž jeden z nich měl být jeho syn. Jakmile tři muži z jedné skupiny viděli, že jejich „protivník“ měl mít v ruce basebalku, měli na to reagovat vytažením kovových teleskopických obušků a následně i použitím slzotvorného prostředku, který jeden z aktérů měl stříknout do prostoru. Po celou dobu jeden z trojice měl samotný incident natáčet. Následně mělo dojít ke slovní konfrontaci mezi všemi čtyřmi muži, přičemž trojice mladíků měla vyzvat 35letého muže na souboj. Ten však měl odmítnout a říct, co by dělali, kdyby proti nim nebyl sám. Na to měl 23letý muž zareagovat vytažením plynové pistole, ze které měl vystřelit do vzduchu, načež se na místo začali shromažďovat další lidé z blízkého okolí. Ti měli i s 35leteým mužem přistoupit k trojici mladíků a požadovat smazání provokativního videa ze sociálních sítí. Tomu nakonec měl 20letý muž fiktivně vyhovět a měl to skupince dokázat tím, že na daném kanálu se již video nezobrazovalo. Na to měl muž s basebalovou pálkou zareagovat tzv. výchovnou fackou se slovy, aby sedli do auta a odjeli. To se zřejmě mladíkovi nelíbilo, proto staršího muže, který ho měl udeřit, vyzval na souboj. Ten měl odložit basebalku a následně mělo dojít ke vzájemnému napadání mezi těmito dvěma muži. Vzniklé situace však měly využít osoby, které se na místo dostavily až po výstřelu z plynové pistole, a následně měly fyzicky napadnout ostatní dva mladíky. Jednoho z nich měly povalit na chodník, a poté ho měly odtáhnout na vozovku, kde jej měla skupinka několika osob opakovaně udeřit jak kopy, tak pěstmi. Nakonec měl 23letý mladík, který se měl úderům na zemi bránit, vytáhnout uzavíratelný nůž, se kterým měl v davu mávat. Při tomto incidentu následně mělo dojít k řeznému poranění 38letého muže, a to na ruce, načež se obě skupinky od sebe měly oddělit.
To už na místo přijela policejní hlídka, která se začala událostí zabývat. Policisté se snažili celou situaci uklidnit, a jakmile zjistili, že jeden z mužů má řezné poranění na ruce, přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Ta si ho převzala do své péče, přičemž po ošetření v nemocnici 38letý muž dobrovolně následoval hlídku na policejní služebnu k podání vysvětlení. Policisté na místě zadrželi muže, který měl řezné zranění způsobit. Na místo činu se dostavili mimo jiné policisté z kriminální služby a vyšetřování a kriminalistický technik. Ten v rámci ohledání místa činu zajistil mimo jiné věcné stopy v podobě plynové pistole, zavíracího nože či teleskopických obušků. Od samého začátku se případem zabýváme. Kriminalisté mimo jiné vyhodnotili důkazy shromážděné v průběhu přípravného řízení, které prokazatelně do sebe zapadají a umožnily tak učinit závěr, načež došlo k obvinění sedmi osob. Případem se i nadále intenzivně zabýváme a není vyloučeno, že budou obviněny další osoby. Dosavadním šetřením se neodhalil žádný rasový podtext z obou stran
por. Bc. Eva Michalíková
oddělení tisku, 23. července 2026