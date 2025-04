Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Incident v Milevsku na Písecku

Písek - Co mu předcházelo budou zjišťovat kriminalisté.

Před půl třetí hodinou ráno vyjíždělo několik policejních hlídek do Milevska na Písecku, kde před jedním z barů došlo k incidentu mezi několika muži. Dva z nich utrpěli bodnořezná poranění a byli převezeni k dalšímu ošetření do nemocnice. Čtyři další muže pak o několik desítek minut později zadrželi policisté ze zásahové jednotky. Nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí. Nyní je případ na samém počátku vyšetřování a aktéři pod vlivem alkoholu, tudíž další informace k případu uvolníme až to bude možné. V tuto chvíli se případem zabývají písečtí kriminalisté.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

27. dubna 2025

