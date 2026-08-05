Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Incident v chatové oblasti
Do Kovářova vyjeli policisté z obvodních oddělení i zásahovka.
Včera, krátce před polednem, vyjížděla lipenská hlídka policistů do chatové oblasti Kovářov. Na linku 158 se totiž obrátila oznamovatelka, ke které přišla z vedlejší chaty vyděšená žena, kterou měl napadnout muž, její známý. Napadnout ji měl fyzicky i verbálně. Po jejím vozidle měl střílet z brokovnice, vzít ji peněženku a zničit mobilní telefon. Na místo byli vysláni i policisté z Horní Plané a okamžitě vyjeli také policisté ze zásahové jednotky, kteří po příjezdu do oblasti a zákonných výzvách, na které nikdo nereagoval, provedli vstup do chaty podezřelého. Ten se tam však nenacházel, takže začali propátrávat okolí. Úspěšní byli po pár minutách, třiapadesátiletého muže našli na louce kousek od chaty, zadrželi a předali ho kolegům z obvodního oddělení. Agresorovi policisté naměřili bezmála dvě promile alkoholu v dechu. Následně putoval na policejní celu. Policisté ho podezírají ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování, poškození cizí věci a pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví. Nyní budou zjišťovat co celému incidentu předcházelo a zjišťovat veškeré jeho okolnosti.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. srpna 2026