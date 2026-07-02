Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Incident s revizorem
Hledáme svědky incidentu, na jehož konci skončil cestující se zlomenými žebry.
Hledáme svědky incidentu mezi revizorem a cestujícím, který se v průběhu jízdy autobusem linky 344 prokázal několik minut neplatným jízdním dokladem. Incident se odehrál u autobusové zastávky Černý most ve směru do centra u parkovacího domu P+R. Cestující následně vyhledal lékařské ošetření a bylo zjištěno, že má zlomená tři žebra. Případ je prověřovaný pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví.
Případ se stal 18.02.2026 okolo 13:30 a v rámci jeho prověřování byl vypracovaný i znalecký posudek z oboru zdravotnictví. Nyní jsme se dostali do fáze, kdybychom pro řádné objasnění věci chtěli vyslechnout případné svědky incidentu. Prosíme ať se nám ozvou na linku 158.
mjr. Jan Daněk
2.7.2026