Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Incident s revizorem

Hledáme svědky incidentu, na jehož konci skončil cestující se zlomenými žebry. 

Hledáme svědky incidentu mezi revizorem a cestujícím, který se v průběhu jízdy autobusem linky 344 prokázal několik minut neplatným jízdním dokladem. Incident se odehrál u autobusové zastávky Černý most ve směru do centra u parkovacího domu P+R. Cestující následně vyhledal lékařské ošetření a bylo zjištěno, že má zlomená tři žebra. Případ je prověřovaný pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví.

Případ se stal 18.02.2026 okolo 13:30 a v rámci jeho prověřování byl vypracovaný i znalecký posudek z oboru zdravotnictví. Nyní jsme se dostali do fáze, kdybychom pro řádné objasnění věci chtěli vyslechnout případné svědky incidentu. Prosíme ať se nám ozvou na linku 158.

mjr. Jan Daněk
2.7.2026

Související dokumenty

  • Revizor.mp4
    Velikost souboru: 66,1 MB / formát MP4

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 