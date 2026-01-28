Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Incident mezi skinheady
Policisté zadrželi čtyři muže, kteří na Hlavním nádraží napadli dva poškozené. Všichni zúčastnění jsou příznivci subkultury Skinheads.
Spor mezi šesti mladými muži řešili policisté uplynulý víkend na Hlavním nádraží v Praze. Incident podle prvotních zjištění začali čtyři muži ve věku od 20 do 23 let, kterým se nelíbili dva sedmnáctiletí mladíci, sympatizující sice se stejnou subkulturou Skinheads, ale k jinému jejímu směru. Incident se z verbální fáze a strhávání nášivek z oblečení vyvinul až do fyzického napadení. Následně útočníci z místa odešli.
Nedaleko místa incidentu se v té době nacházeli policisté ze speciální pořádkové jednotky, kteří začali po podezřelých pátrat a podařilo se jim je najít v budově Hlavního nádraží. Všichni čtyři byli následně omezeni na osobní svobodě a později předáni kriminalistům z odboru extremismu a terorismu pražské policie. Ti nyní na případu pracují pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Vzhledem k tomu, že je zde podezření na spáchání činu jako členové organizované skupiny a na dítě, hrozí za toto jednání až tříletý pobyt za mřížemi.
mjr.Jan Daněk
28.1.2026