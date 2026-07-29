Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Incident mezi dvěma muži s fatálními následky
Krajští kriminalisté prověřují událost v Teplicích
V posledních dnech se ve veřejném prostoru objevily nepodložené spekulace, týkající se incidentu, ke kterému došlo v Teplicích. Tam byl v sobotu 11. července v brzkých ranních hodinách fyzicky napaden mladý muž, jenž na následky zranění později v nemocnici zemřel.
K případu můžeme uvést, že si jeho prověřování převzali krajští kriminalisté. Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti dle ustanovení § 146 odst. 1, odst. 4 trestního zákoníku. Totožnost podezřelého kriminalisté znají a v současné době probíhají úkony trestního řízení.
Z doposud zjištěných informací, zejména na základě vyhodnocení zajištěného kamerového záznamu je zřejmé, že po předchozí slovní rozepři došlo k fyzickému napadení ze strany podezřelého. Útok spočíval v jednom úderu sevřenou pěstí do oblasti hlavy, následkem čehož poškozený upadl na zem. Při tomto nekontrolovaném pádu došlo k poranění hlavy, které mělo fatální následky. Nic nenasvědčuje skutečnosti, že by útok dále pokračoval nebo byl dokonce veden ze strany více osob.
Vzhledem k probíhajícímu prověřovaní nyní k věci nemůžeme sdělit podrobnější informace.
Apelujeme na veřejnost, aby se zdržela šíření nepodložených informací a nevhodných komentářů.
29. července 2026
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje