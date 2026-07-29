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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Incident mezi dvěma muži s fatálními následky

Krajští kriminalisté prověřují událost v Teplicích 

V posledních dnech se ve veřejném prostoru objevily nepodložené spekulace, týkající se incidentu, ke kterému došlo v Teplicích. Tam byl v sobotu 11. července v brzkých ranních hodinách fyzicky napaden mladý muž, jenž na následky zranění později v nemocnici zemřel.

K případu můžeme uvést, že si jeho prověřování převzali krajští kriminalisté. Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti dle ustanovení § 146 odst. 1, odst. 4 trestního zákoníku. Totožnost podezřelého kriminalisté znají a v současné době probíhají úkony trestního řízení.

Z doposud zjištěných informací, zejména na základě vyhodnocení zajištěného kamerového záznamu je zřejmé, že po předchozí slovní rozepři došlo k fyzickému napadení ze strany podezřelého. Útok spočíval v jednom úderu sevřenou pěstí do oblasti hlavy, následkem čehož poškozený upadl na zem. Při tomto nekontrolovaném pádu došlo k poranění hlavy, které mělo fatální následky. Nic nenasvědčuje skutečnosti, že by útok dále pokračoval nebo byl dokonce veden ze strany více osob.

Vzhledem k probíhajícímu prověřovaní nyní k věci nemůžeme sdělit podrobnější informace.

Apelujeme na veřejnost, aby se zdržela šíření nepodložených informací a nevhodných komentářů.

29. července 2026
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

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