Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
II. AKTUALIZACE - Vážná dopravní nehoda na komunikaci I/35
Komunikace mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Hrádkem nad Nisou je v současné době uzavřena.
II. AKTUALIZACE v 20:30 hodin dne 18. listopadu 2025
Komunikace je v současné době již plně průjezdá v obvou směrech.
por. Vojtěch Robovský
______________________________________________________________________________________________________________
AKTUALIZACE v 18:45 hodin dne 18. listopadu 2025
Dopravní nehoda, jejíž příčinou bylo zřejmě špatné předjíždění, si bohužel vyžádala jeden lidský život. Následkům zranění podlehl řidič osobního automobilu. Okolnosti a příčiny vzniku samotného nehodového děje jsou i nadále předmětem dalšího prověřování. Případem se nyní zabývají liberečtí kriminalisté. Alkohol u řidiče nákladního vozu byl vyloučen na místě provedenou dechovou zkouškou. Komunikace je v uvedeném úseku uzavřena. Prozoz je veden po objízdných trasách.
por. Vojtěch Robovský
________________________________________________________________________________________________________________
Dnešního dne, krátce po 15. hodině, jsme přijali oznámení o vážné dopravní nehodě, ke které došlo v úseku mezi 7. a 8. kilometrem, komunikace I/35, mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Hrádkem nad Nisou.
Z dosud přesně nezjištěných příčin, které jsou předmětem dalšího šetření, se zde střetl osobní automobil s nákladním. Na místě v současné době zasahují složky integrovaného záchranného systému. Komunikace je uzavřena v obou směrech. Objízdné trasy jsou vedeny přes obec Grabštejn.
18. listopadu 2025
por. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje