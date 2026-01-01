Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
III. AKTUALIAZACE - Opatření v souvislosti s výhružným emailem
Aktuálně zasahujeme v ulici Masarykova a Tyršova v Liberci v souvislosti s výhružným emailem o uložení NVS.
III. AKTUALIZACE v 11:05 hodin
Email s obdobnou výhružkou byl adresován dalšímu školskému zařízení, tentokráte v ulici Ještědská v Liberci. Ze strany školského personálu Střední školy strojní, stavební a dopravní došlo k evakuaci osob z budovy. Za reakci personálu děkujeme.
I zde probíhají další opatření ze strany zasahujících policistů a HZS Libereckého kraje. Evakuované objekty budou podrobeny pečlivé prohlídce služebních kynologů se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání nástražných výbušných systémů.
I nadále upozorňujeme veřejnost, aby se dotčeným lokalitám vyhnula, případně, aby dodržovala a řídila se pokyny ze strany zasahujících policistů.
Děkujeme.
mjr. Vojtěch Robovský
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. AKTUALIZACE v 10:42 hodin
Na místo byly vyslány evakuační autobusy HZS Libereckého kraje a byl vyžádán také policejní psycholog na místo události. Z budovy v ulici Tyršova bylo evakouváno na téměř 200 osob z řad studentů a učitelského sboru. Z objektu v ulici Masarykova bylo evakuováno více jak 800 osob. Opatření v obou lokalitách i nadále probíhají.
mjr. Vojtěch Robovský
________________________________________________________________________________________________________________
AKTUALIZACE v 10:25 hodin
Ulice Tyršova a její okolí je taktéž v současné době uzavřena. Budova SPŠ v této lokalitě byla evakuována, uvnitř se již nikdo nenachází. Nyní probíhají kontroly uvnitř objektu.
Děkujeme za dodržování pokynů adresovaných veřejnosti ze strany zasahujících policistů.
mjr. Vojtěch Robovský
_________________________________________________________________________________________________________________
Dnešního dne v 09:30 hodin jsme obdrželi informaci o výhružném emailu, který informuje o uložení nástražného výbušného systému ve dvou budovách Střední průmyslové školy v Liberci, a to v ulici Masarykova a v ulici Tyršova.
Na obou místech aktuálně zasahují složky IZS, byly vytyčeny bezpečné perimetry, informace o dané problematice byla předána také zástupcům dotčeného školského zařízení. Na místě probíhá evakuace osob a následně bude realizována také prohlídka ze strany specialistů se služebními psy na vyhledávání nástražných výbušných zařízení. Provoz na hlavní příjezdové komunikci, ulici Masarykova, je aktuálně uzavřen.
Vyhněte se uvedeným lokalitám, dbejte pokynů zasahujících policistů.
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje