Ignorování dopravního značení se mu vymstilo

Jeho auto skončilo na střeše. 

Minulý čtvrtek kolem 22. hodiny projížděl řidič v osobním vozidle tovární značky Seat Dubickou ulicí v České Lípě směrem do centra, když na tříramenné křižovatce s ulicí U Obecního lesa nerespektoval dopravní značení a najel pravým předním kolem do výkopu. Při následném manévru, kterým se snažil situaci zachránit, se převrátil na střechu a přitom ještě poškodil octavii jedoucí v protisměru. Při karambolu se naštěstí nikdo nezranil, ovšem hmotnou škodu jsme na místě odhadli na 110 000 korun. Dechová zkouška u obou řidičů prokázala, že pod vlivem alkoholu nebyli.

9. 12. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

