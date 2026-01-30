Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Ignoroval veškerá varování a teď čelí obvinění
Muž z Litoměřicka obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti
Policejní orgán oddělení hospodářské kriminality Litoměřice zahájil trestní stíhání muže z Litoměřicka, který i přes opakovaná varování policie a médií nerespektoval rizika spojená s propůjčováním bankovních účtů neznámým osobám.
Obviněný měl na základě pokynů neznámého muže vystupujícího pod falešným jménem Adam Maliar, který se vydával za finančního poradce, přijmout na svůj bankovní účet finanční částku ve výši 405 tisíc korun. Tyto prostředky pocházely od dalšího poškozeného, jenž se domníval, že své úspory výhodně zhodnocuje. Ve skutečnosti se však stal obětí podvodného jednání.
Obviněný muž následně finanční prostředky buď sám odeslal, nebo umožnil jejich odeslání na několik zahraničních bankovních účtů, čímž se dopustil legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Právě podobné jednání, kdy lidé poskytují své účty jako tzv. „transferní“, je dlouhodobě předmětem preventivních kampaní Policie České republiky.
Vyšetřování tohoto případu bylo časově i odborně náročné. Kriminalisté z Litoměřic museli provést detailní analýzu dat a trasování finančních toků, které vedly přes více bankovních účtů, včetně zahraničních. Díky precizní práci kriminalistů se však podařilo celý finanční řetězec rozkrýt a vyvodit trestní odpovědnost.
Obviněnému nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
Policie České republiky proto znovu a důrazně apeluje na veřejnost, aby se vyvarovala podobných aktivit. Propůjčení bankovního účtu, byť „jen na radu“ neznámé osoby, může mít závažné právní následky. Občané by si měli uvědomit, že takovým jednáním mohou napomáhat trestné činnosti a podílet se na poškozování dalších obětí.
30. 01. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje