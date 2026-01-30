Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Ignorace značek a tvrdý náraz
Řidič nadýchal téměř tři promile.
Dopravní nehoda, která na dvě hodiny ochromila provoz u Mikulova, se odehrála ve středu krátce po čtvrté hodině ranní. Hlavní příčinou kolize tří vozidel byla hrubá nekázeň třicetiletého řidiče, který usedl za volant ve stavu silné opilosti a nerespektoval dopravní značení.
Policisté zjistili, že muž přijížděl k hlavní silnici z vedlejší komunikace. Na křižovatce ale nerespektoval svislé dopravní značení „Stůj, dej přednost v jízdě“ a vjel přímo do jízdní dráhy projíždějícímu nákladnímu automobilu. Po střetu bylo jeho vozidlo odmrštěno na další osobní auto.
Přivolaní policisté podrobili všechny účastníky dechové zkoušce. Zatímco u dvou řidičů byl výsledek negativní, třicetiletý viník nehody nadýchal 2,74 promile alkoholu. Řidič měl velké štěstí, že vyvázl pouze s lehkým zraněním, se kterým byl předán do péče záchranářům.
Doprava byla řízena kyvadlově dvě hodiny, poté byl provoz opět obnoven. Mladíkovi byl zadržen řidičský průkaz a bude se zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky.
nprap. Petra Hrůzová 30.1.2026